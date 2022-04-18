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台大化工值得唸嗎？學長曝關鍵：只因化學考得好來讀會後悔

聯合新聞網 / 綜合報導
台大化工系學長剖析該科系優缺點。圖／聯合報系資料照片
台大化工系學長剖析該科系優缺點。圖／聯合報系資料照片

台大化工系是頂大科系之一，錄取分數相當高，有就讀台大化工系的學生統整多項重點剖析「台大化工值得唸嗎？」他表示，化工系出路多，一般情況不用怕找不到工作，但若只是因為「化學好」而就讀化工系，那絕對會後悔，且不需要執著於「台大」。

一名就讀台大化工系的學生在論壇Dcard發文剖析「台大化工值得唸嗎？」他指出，台灣化工出路廣，一般情況不用擔心失業，但若只是因為「化學好」讀化工，那肯定會後悔，因為台大化工是以物理工程為主的，化學只是輔助，且高中的那種化學，根本幼幼班等級。

該網友表示，台大化工教授要求的作業難度挺高的，實驗與報告也很多，每個禮拜的經典套餐預報、結報、正報，到畢業前要百份報告與百項實驗。他建議，選課要有技巧，若第一堂課聽完覺得無法負擔，建議果斷退選。

該網友說，「至於要不要考台大化工所？若你大學還是台大的，或是清大、交大、成大以外的，台大化工所不一定要做為你的首選，畢竟畢業之路並不輕鬆」。

該網友表示，「台大化工很學術化，目前台大很少訓練化工廠實作的部份，大多研究學術性的，或是在做生物、材料、模擬」。他也建議，若真的喜歡化工，不一定要選台大，還有許多優秀學校可以參考。

其他網友則留言「深有同感，念的東西出社會基本都用不到，也不能拿來當某項能力的證明，只能靠出社會重學，後來研所轉跳電資，馬上拿到高薪半導體相關工作」、「台灣工學院真的是堪憂，學校申請門檻這麼高，出來比私校電資還不如，埋沒人才」。

台大 Dcard

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