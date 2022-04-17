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中研院支援烏克蘭學生今抵台 廖俊智：沒有人是局外人

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
俄羅斯入侵烏克蘭，中研院第一時間發表聲明，反對任何以暴力方式破壞世界和平、侵害人權的行為，呼籲各界支持烏國學者及學生，是台灣第一個發表聲明支持烏克蘭的學研單位。圖／取自中研院網站
俄羅斯入侵烏克蘭，中研院第一時間發表聲明，反對任何以暴力方式破壞世界和平、侵害人權的行為，呼籲各界支持烏國學者及學生，是台灣第一個發表聲明支持烏克蘭的學研單位。圖／取自中研院網站

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭行動至今，造成該國人民流離失所，也中斷學術研究及學生的求學之路。中央研究院第一時間伸出援手。3月16日發起「烏克蘭學人獎學金計畫」。中研院表示，目前已錄取12位學生，其中3位將於今日晚間抵達台灣。中研院院長廖俊智指出，「在戰爭之下，沒有人是局外人。」中研院將提供更多烏克蘭學生的獎助學金機會。

中研院國際事務處處長孟子青表示，「烏克蘭學人獎學金計畫（Taiwan Scholarships for Ukrainian Students and Scholars）」獎助烏國學者、學生至中研院進行短期訪問及實習，提供每人來回機票、住宿及生活費等補助。截至4月16日止，已有165位學生及42位學者申請。中研院3月下旬起已分批與申請人進行視訊訪談，目前已錄取12位學生，其中3位將於今日晚間抵達台灣，其他人將陸續於5月底前抵達。

「在戰爭之下，沒有人是局外人。」中研院院長廖俊智指出，俄烏戰爭爆發後，中研院作為全球學術社群的一員，3月2日即發表聲明，呼籲各界在可能的範圍內支持烏克蘭學者及學生，並積極與波蘭科學院（Polish Academy of Sciences）、科技部駐捷克科技組聯繫，研擬接納烏國學生（含大學生與碩博士生）、具博士學位之學者的補助方案。

此外，由於許多難民從烏克蘭逃到波蘭，獎助計畫公布後，波蘭科學院也於第一時間協助公告。中研院亦運用社群媒體宣傳，短時間內訊息被各界廣為分享，吸引許多烏籍學者學生提出申請。

在錄取名單中，Maksym與Yuliia是一起通過申請的好朋友，皆會在今晚抵台。Maksym專長為再生能源工程，研究領域包括風力發電、綠色能源與減碳技術，原先就讀於中國大陸華北電力大學博士班，惟因疫情與戰爭爆發，無法再赴中完成學業。

Yuliia則是巴卡莫列茨國立醫科大學（Bogomolets National Medical University）五年級生，原規畫進一步取得醫學與生命科學雙學位，但戰爭讓她被迫離開家園，學業戛然而止。接獲錄取通知後，兩人對於能夠繼續求學都感到非常興奮，Maksym更以中文回覆，「期待到台灣和大家見面」，將與Yuliia在本院相關學術單位進行短期研修。

本次錄取生不乏中文流利者，如瑪麗雅蒳（Mariana），現就讀於基輔塔拉斯．謝甫琴科國立大學（Taras Shevchenko National University of Kyiv）博士班一年級，從事漢語語言學及「女書」（世界唯一專屬女性使用的文字）研究。Mariana在線上面試時特別提到，本院民族所研究員劉斐玟投入女書研究多年，希望能向她請益。

另有博士生Yulia為教育資訊專長，與中研院國際研究生學程（Taiwan International Graduate Program, TIGP）「社群網路與人智計算學程」（SNHCC）領域相契合。她也表示，將帶著7歲女兒來台，希望屆時小孩亦能透過線上教學平台繼續上課，和媽媽一樣教育不中斷。

「烏克蘭學人獎學金計畫」獎助範圍涵蓋人文社會科學、數理科學、生命科學等領域，除提供機票和住宿，生活費為大學生每月新台幣1萬5000元、碩博士生2萬元、具博士學位之學者每月至少6萬6950元。除了對學生的補助，中研院原預計接納5位學者來院短期訪問，科技部獲知此方案後也共襄盛舉，額外提供10位學者的補助經費。

中研院國際事務處表示，由於烏克蘭學生申請案持續湧入，在取得波蘭科學院同意後，自4月起與科技部、教育部攜手合作，將該二部及國內大專院校可挹注之經費及學者、學生員額，一同納入「烏克蘭學人獎學金計畫」招生平台，提供更多獎助學金機會。申請連結： https://tinyurl.com/ya95ga6m

烏克蘭 俄烏戰爭

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