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清大工學院慶50年 自創線上遊戲挖金礦、打魔王

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
清華大學材料系設計挖金礦遊戲。圖／清大提供
清華大學材料系設計挖金礦遊戲。圖／清大提供

國立清華大學工學院慶祝成立50周年，師生跨域合作完成一款線上遊戲「你製造系？一個工程師的養成」於今天發表。遊戲關卡向經典電玩致敬，也巧思融入工學院各系的入門知識及特色，副校長戴念華讚學生發揮專長與創作、執行力，很有意義。

這款遊戲已經在清大工學院50周年校慶網頁上線，由動機系、化工系、工工系、材料系及工學院學士班共4系1班的學生與資工系、藝術學院師生花3個月跨域合作，5道關卡結合挖金礦、射擊與馬利歐等經典遊戲，從無到有全由師生發想、設計製作。

戴念華、工學院院長賴志煌與各系主任率領學生出席遊戲發表會。賴志煌說，這款遊戲靈感來自學生，每道關卡遊戲都呼應各系主題，「不只玩遊戲，也可從中了解科技特色內容」，3千多名工學院學生高達3成是女生，團隊合作展現跨領域合作典範。

參與遊戲設計的學生鄭兆瑋也是清華機器人團隊（DIT Robotics）隊長。他說，動機系遊戲關卡融合系上的「清大賽車工廠」和「機器人團隊」特色，玩家需要避開賽車型障礙物，並吃到機器人零件得分才能過關。

化工系學生張文彥負責發想化工系關卡，向經典電玩馬利歐致敬，將蘑菇變身為化工系必修的熱力學等3本課本，玩家「射出」相對應的課本，就能打傷魔王；負責發想材料系挖金礦關卡的陳亮晴說，材料系課程包括高分子材料、金屬材料等5大領域，學生要完成5選3選修，玩家用夾子抓金礦，得回答至少3個領域的問題才能過關。

戴念華說，日前校長賀陳弘主持任內最後1次校務會議，談到清華3.0概念，強調清華大學已有25%畢業生具備跨領域專長，這次工學院與資工、藝術學院學生合作投入線上遊戲製作，正展現了清華跨領域的精神，以此慶祝工學院50年院慶，別具意義。

清大指出，工學院除發表學生自行設計的線上遊戲，工學院50週年慶還舉辦系慶大會、系友同學會等一系列活動，並發行具收藏價值的熊貓版NFT虛擬貨幣。「你製造系？一個工程師的養成是國內第一個介紹大學系所的線上遊戲，網址為https://cgv.cs.nthu.edu.tw/COE50/COE50Celebration/。

清華大學工學院今發表50周年慶線上遊戲，工學院學士班大四生陳仕昕（前排左起）、工學院院長賴志煌、材料系大三生陳亮晴、化工系大三生張文彥、工工系碩二生鄭永誠（後排左起）、動機系大三生鄭兆瑋。記者張裕珍／攝影
清華大學工學院今發表50周年慶線上遊戲，工學院學士班大四生陳仕昕（前排左起）、工學院院長賴志煌、材料系大三生陳亮晴、化工系大三生張文彥、工工系碩二生鄭永誠（後排左起）、動機系大三生鄭兆瑋。記者張裕珍／攝影
清華大學工工系設計工廠醫生遊戲。圖／清大提供
清華大學工工系設計工廠醫生遊戲。圖／清大提供
清華大學工學院今發表50周年慶線上遊戲。記者張裕珍／攝影
清華大學工學院今發表50周年慶線上遊戲。記者張裕珍／攝影
清華大學化工系遊戲向經典電玩馬利歐致敬，蘑菇怪變身為考卷怪物。圖／清大提供
清華大學化工系遊戲向經典電玩馬利歐致敬，蘑菇怪變身為考卷怪物。圖／清大提供

清大 清華大學

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