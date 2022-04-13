北醫大首創細胞治療產碩專班 企業端補助半額學雜費

台北醫學大學與民間公司合作，推出全國首創「細胞治療產業碩士專班」，盼能培養國家和企業所需的再生醫療及細胞治療高階人才，專班預計招收10名本國籍學生，預計休業年限為2年，課程配有國際師資和企業實習等制度，並由企業補助每學期半額學雜費。

北醫大今（4/13）舉辦「北醫X三顧 細胞治療產業碩士專班」啟動儀式。台北醫學大學校長林建煌表示，北醫大擁有6間附屬教育醫院與醫療體系，包括醫學中心萬芳醫院、準醫學中心雙和醫院、區域醫院如北醫附醫，再到地區型新國民醫院及台北癌症中心、台北神經醫學中心，具備豐富的臨床數據資源同時也擁有自己的組織庫、GTP核心實驗室，配套完整的臨床試驗中心和聯合人體研究倫理委員會等，有助於細胞治療與再生醫學的發展及相關研究。

林建煌表示，此次與三顧公司合作，推出全國第一個細胞治療產業碩士專班，希望創造教育、產業、醫療與病患多贏的局面。

三顧董事長楊智惠則指出，隨著《生技醫藥產業發展條例》修正通過，《再生醫療三法》也正式預告，可預見未來對再生醫療人才需求將增加。三顧也是目前國內少數擁有臨床三期細胞治療的生技公司，也與國衛院合作，成為首家透過「真實世界數據、證據」準備申請細胞治療查驗登記的生技公司。

北醫大醫學院細胞治療與再生醫學國際博士學位學程主任邱德生說，細胞治療產碩專班以學術研發和轉譯醫學為導向，再進一步推展至細胞新藥開發及臨床應用，促進學術研究與產業發展結合，培養細胞治療CDMO製造研發高階人才。

北科大指出，該課程將配有國際師資以及企業實習，預計招收10名碩士班學生，優秀人才將回聘任至三顧相關企業。預計休業年限為2年，畢業生需修滿30學分，包括18學分必修和12學分選修，每學期學雜費為9萬元，一半則由企業補助並提供獎助學金。完成休業後由北醫大授予理學碩士學位。簡章預計5月10日公告。