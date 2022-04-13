新北攜手輔大學生改造社區環境 閒置空間綠美化

新北市府今天表示，與輔仁大學景觀設計系攜手合作，實踐大學社會責任，透過學生的設計與實作、居民參與票選，翻轉新莊區雙鳳里閒置空間，成為立體化的綠美化景觀。

新北市政府綠美化環境景觀處長林俊德今天在市政會議專題報告表示，景觀處扮演都市景觀化妝師，為提升市民生活及休閒品質，自民國108年至今，已打造81處全齡、特色及共融遊戲場，並持續在各景觀廊道減碳，實踐新北綠美學。

林俊德接受中央社記者訪問時表示，將媒介青年走入社區，共同規劃改善社區環境。他說，已與輔大景觀設計系合作，在新莊區雙鳳里的閒置空間，應用學校所學的理論設計改造方案，提供里民票選作為綠美化的依據。

林俊德說，以往社區綠美化改善多是鋪設草皮，這次與輔大攜手合作實踐大學社會責任，學生可利用喬木、灌木搭配改造雙鳳里的景觀，呈現有層次、複式的立體地景，不但從小處翻轉城市景觀，也讓社區綠美學規劃納入學校課程。

他說，輔大景觀系將改造社區方案納入課程中，學生從構想設計、製作模型並至社區說明設計理念，社區也參與投票選出理想設計方案，優秀作品呈現在地景觀，是學校、社區、市府提升社區綠美學的三贏方案。

農業局長李玟表示，公園內不只是遊戲場，新北也重視青年活力與創意，舉辦全國青年景觀競賽、青年論壇，結合參與競圖設計及現場實作，且讓青年作品能留在公園成為獨特的地景，增添新北市景觀美學質感。