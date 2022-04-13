10年磨一劍！ 南女中蔡佳倫玩帆船玩到上清大

台南女中學生蔡佳倫是帆船運動高手，去年全運會奪冠軍；她愛船、知船，用程式結合帆船，改造遙控帆船，並有著更遠大的夢想。憑著努力，透過特殊選才管道錄取清華大學不分系，她表示，會持續帆船運動，爭取更高榮譽。

蔡佳倫讀西門國小時就加入帆船隊，她說，上了台南女中後，同樣是帆船隊選手的學姊以特殊選才管道錄取清華大學，這樣的入學管道讓她有了目標，除了持續參加帆船比賽，也學習電資等知識，玩遙控帆船，高二時參加學生遙控帆船創客大賽，闖進全國賽，用另種方式接觸帆船；去年代表台南市參加全國運動會，拿下帆船雷射4. 7型女子組金牌。

蔡佳倫說，國中時曾和帆船隊員用木板造帆船，有了這樣的經驗，高中時讓她對遙控帆船產生興趣，因此也想製作遙控帆船，但先從改造遙控帆船著手，因父親是電信工程師，不懂的地方就問父親，並有所突破。期待上大學後，能學習相關知識，具有製作遙控帆船的能力，未來能設計出更厲害的遙控帆船 當一名遙控帆船工程師。