快訊

基輔今日無戰事：重返家園的和平瞬間

拜登首度稱 普亭對烏克蘭實施「種族滅絕」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10年磨一劍！ 南女中蔡佳倫玩帆船玩到上清大

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中學生蔡佳倫是帆船運動高手，以特殊選才管道上清大。圖／蔡佳倫提供
台南女中學生蔡佳倫是帆船運動高手，以特殊選才管道上清大。圖／蔡佳倫提供

台南女中學生蔡佳倫是帆船運動高手，去年全運會奪冠軍；她愛船、知船，用程式結合帆船，改造遙控帆船，並有著更遠大的夢想。憑著努力，透過特殊選才管道錄取清華大學不分系，她表示，會持續帆船運動，爭取更高榮譽。

蔡佳倫讀西門國小時就加入帆船隊，她說，上了台南女中後，同樣是帆船隊選手的學姊以特殊選才管道錄取清華大學，這樣的入學管道讓她有了目標，除了持續參加帆船比賽，也學習電資等知識，玩遙控帆船，高二時參加學生遙控帆船創客大賽，闖進全國賽，用另種方式接觸帆船；去年代表台南市參加全國運動會，拿下帆船雷射4. 7型女子組金牌

蔡佳倫說，國中時曾和帆船隊員用木板造帆船，有了這樣的經驗，高中時讓她對遙控帆船產生興趣，因此也想製作遙控帆船，但先從改造遙控帆船著手，因父親是電信工程師，不懂的地方就問父親，並有所突破。期待上大學後，能學習相關知識，具有製作遙控帆船的能力，未來能設計出更厲害的遙控帆船 當一名遙控帆船工程師。

帆船運動是我的最大興趣，蔡佳倫說，清大有帆船社，除了可繼續玩帆船，讓技術更精進，在學習上也更有發揮的空間，會珍惜得來不易的機會，更加努力學習。

台南女中學生蔡佳倫是帆船運動高手，以特殊選才管道上清大。記者鄭惠仁／攝影
台南女中學生蔡佳倫是帆船運動高手，以特殊選才管道上清大。記者鄭惠仁／攝影

台南 清華大學 金牌

延伸閱讀

影／大鵬灣帆船生活節今啟航 享受海灣悠閒生活

培養全球地緣政治人才 台北政經學院「入厝」清大

清大理工學碩士不當工程師 改從事這一行網大讚：超賺

大鵬灣超夯新玩法！搭帆船航向小琉球珊瑚海一日遊 親子團青睞

相關新聞

10年磨一劍！ 南女中蔡佳倫玩帆船玩到上清大

台南女中學生蔡佳倫是帆船運動高手，去年全運會奪冠軍；她愛船、知船，用程式結合帆船，改造遙控帆船，並有著更遠大的夢想。憑著...

學生質疑快篩試劑成果被收割 慈濟大學發聲明

花蓮慈濟大學有學生今天在PTT發文，質疑學校未把學生研發的快篩成果用在台灣人身上，反而是學校把它捐給其他國家做功德，甚至...

成大無預警大停電 因疫情線上課程與考試大受影響

台南國立成功大學因為有學生確診，上周宣布全校改線上課程，但今天下午4點10分卻突然全校大停電，不僅線上課程中斷，甚至有學...

逾200校友連署請命救黃檀 台大文學院擬再評估

台灣大學文學院中庭的印度黃檀染上褐根病，經評估後規劃移除。台大校友發起連署，盼刀下留樹，給搶救機會，短短一天逾200人響...

能「坐」的新裝置藝術 高雄大學感恩牆完工成為新打卡點

國立高雄大學為感謝及表彰熱心捐款興學民眾、企業，在校內圖書資訊館2樓大廳興建一面「感恩牆」；該面牆結合海洋意象，隨光影產...

中山大學世界排名再精進 石化工程躋身全球百大

英國高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds）公布最新2022世界大學學科排名，國立中山大學今年共17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。