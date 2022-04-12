暨南大學攜手埔里鎮公所 興建戶外探索教育中心

暨南大學與埔里鎮公所合作，將在校內興建南投縣首座戶外探索教育中心，作為戶外冒險與山野教育場地，並配合特色運動課程舉辦寒暑假營隊，甚至納入地方運動觀光相關遊程。

國立暨南國際大學、埔里鎮公所因應地方創生與落實大學社會責任，推動在地特色課程與運動，將興建中區戶外探索教育中心，今天召開座談會聆聽地方意見，埔里鎮長廖志城、民進黨南投縣長參選人蔡培慧等人出席，討論縣內首座由體育署專案補助的探索教育設施。

蔡培慧致詞時說，過去在地方座談會常聽到媽媽們對於探索教育中心的需求，希望南投縣也能設置，提供縣民更好遊憩場域，為回應需求，她擔任立法委員期間積極協調教育部體育署前瞻基礎建設計畫專案補助，感謝暨南大學提供場地協助建設探索教育中心。

廖志城表示，埔里鎮無合適國有地興建探索教育中心，所幸暨大願意提供場地，同時未來也願意投入相關教育經費來培育人才，如此不僅能回應地方需求，也能作為體育績優生培育設施，具有多重效益，工程預計民國111年9月完工啟用。

暨南大學校長武東星說，與埔里鎮公所提出地方創生發展計畫，為積極回應家長對探索教育設施需求，向體育署爭取前瞻計畫補助共新台幣2800萬元，由暨大提供校地，於校園內興建中部最完善的低、中、高空探索教育設施，作為未來中部山野、探索教育重要場域。

武東星表示，配合教育部國民及學前教育署、體育署、南投縣政府，未來作為戶外冒險與山野教育場地，並配合特色運動課程，舉辦寒、暑假戶外探索教育營隊，甚至結合在地特色納入運動觀光相關遊程，提供多元的戶外遊憩體驗。