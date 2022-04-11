成大無預警大停電 因疫情線上課程與考試大受影響

台南國立成功大學因為有學生確診，上周宣布全校改線上課程，但今天下午4點10分卻突然全校大停電，不僅線上課程中斷，甚至有學生正在考期中考也受影響，一直到5點45分才全面修復，學校表示，原因為「變電站有老鼠進入觸電造成跳電」，學生課程或考試如果有受影響，老師應該都有相關的因應措施。

「慘了程式寫到一半」、「很多實驗室的資料都還沒有存檔耶」、「考試考到一半停電是怎樣」、「大家都線上課程卻突然停電，這是陰謀嗎」，成大下午無預警突然停電，PTT與Dcard上傳出一片災情，還有學生稱明明線上課程，需要網路與用電，卻罕見全校大停電，根本就是「陰謀」。

還有學生表示，明明昨天才停電檢修全校的電網，但今天就無預警停電，「怎麼愈修愈糟阿」。

學校稍後也在網路上公布，表示4時10分全校停電，總務處營鎮繕組人員馬上前往校內出事的69kv變電站，並通知廠商前往處理，經查是敬業校區含部分的成杏校區電力迴路異常，系統啟動保護機制，才會全校停電，而迴路異常主要是老鼠侵入觸電後造成跳電，之後在4時半，全校除了敬業校區與部分成杏校區外，都陸續復電，兩校區則遲至5時45分才完全復電。

據悉，成大上周學出有學生確診後，原本打算分區停課，但後來因為確診人數增加，決定自8日中午起到17日，全校都改為線上課程，沒有實體課程，雖然不能進教室上課，但正值期中考期間，不少學生都留在學校宿舍，也有不少學生還在實驗室裡，下午突然停電，時間不長但影響不小。

學校發言人副校長李俊璋晚間表示，下午的停電應該只是意外，與昨天的檢修沒有關係，如果學生受到影響，老師應該都要提出補救措施，看是要補考還是補課。