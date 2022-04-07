用一部影片解說一個概念「口述傳統」

「口述傳統」是2016年新增的無形文化資產類別，大家對此所知不多，各自解讀紛擾。因此，文化部文化資產局委託國立政治大學林修澈名譽教授團隊，拍攝影片，方便觀眾理解。

圖／政大原民中心提供

影片已拍攝完成，於4月6日11:00-12:30，舉辦「口傳的記憶：無形文化資產的口述傳統」放映記者會，「口述傳統_30秒快懂」和「口述傳統_5分鐘精華版」已發布於youtube。

本片介紹聯合國教科文組織(UNESCO)對口述傳統的處理，說明法國與日本的登錄方式，舉出國內已登錄案例及潛力案例，說明文化資產相關法規的精義。

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本片拈出「口述傳統」的三大要素，即為「集體記憶、傳統、口述」。用此標準來檢驗，傳統生活可以看得到的牽亡歌陣、講古、俗諺、數魚栽，是否屬於口述傳統。

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在這些基礎上，本團隊前往北、中、南、東各地進行拍攝，因此彰化的數魚栽、台南的牽亡歌陣團、宜蘭與澎湖的褒歌、花蓮布農族中正部落的報戰功、屏東魯凱族阿禮部落的婚禮歌謠等，觀眾都能在片中欣賞他們的說或唱。透過這些案例的介紹，使大家對於口述傳統能夠輕易地了解。

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本片更進一步說明：我們也可能在「傳統知識與實踐」、「傳統表演藝術」、「民俗」等各類的個案裡，同時發現口述傳統的存在。

在4月6日上午的放映記者會，特別邀請屏東縣泰武鄉排灣族佳興部落的古謠隊，到台北來吟唱。「Puljetji佳興Taljiyalep家族婚禮歌謠」是台灣目前已登錄的七個口述傳統案例中的一個，這項文化資產有六位保存者，其中幾位耆老今天在台上獻唱，平常則和族人一起唱、教年輕的族人唱。透過佳興歌謠的展演，可以看到世代傳承的希望、代代相傳的努力，以及文化資產是如何與生活緊密結合在一起的。

本片有一系列的放映活動，從4月6日上午的「記者放映會」揭開序幕，「觀影分享會」則於4月6起到16日，分別在台北政治大學公企中心階梯型會議廳(A646室)、台中文資局衡道堂、台南文資保存研究中心多媒體教室、台東鹿野鄉巴拉雅拜部落活動中心舉行。歡迎有興趣的觀眾報名參加。

更多資訊請見「口述傳統_5分鐘精華版」：https://www.youtube.com/watch?v=ijQL3H9lsaU