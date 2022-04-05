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他問「大學選科系重要嗎？」 過來人親吐：收入勝過台大冷門

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發文表示，選填科系後，若是不轉行，等於一輩子都要做同一份工作，因此好奇詢問「大學選系重要嗎？」圖／聯合報系資料照片
有網友發文表示，選填科系後，若是不轉行，等於一輩子都要做同一份工作，因此好奇詢問「大學選系重要嗎？」圖／聯合報系資料照片

大學申請入學第一階段結果日前出爐，不少頂大的科系，門檻都創新低。對此，就有一名網友發文表示，選填科系後，若是不轉行，等於一輩子都要做同一份工作，因此好奇詢問「大學選系重要嗎？」掀起大批網友熱議。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，最近有親戚要去讀大學了，輔導室老師建議選擇喜歡的科系，往自己的興趣去填，讓原PO不禁疑惑「一填下去，如果不轉行，一輩子就是做同份工作了，選科系是不是很重要？」

貼文一出，引來網友紛紛回應「絕對是選系，一堆選校讀鳥系的都哭哭」、「絕對選系重要，看薪水就知道」、「非常重要，選文組後悔一生」、「沒錢的話就乖乖選系，不要聽人說什麼選有興趣的，出社會就知道興趣不能當飯吃」、「我認識一堆學店電資系的現在收入勝過台大冷門」、「千萬別為了校名選爛系，你會後悔一輩子，出社會過一陣子誰管你台清交，有的工作科系不對就是不能做」。

不過，也有網友持不同意見，「校名比較重要」、「不要太誇張的系，選校重要些」、「大學選校，研究所再選系」、「選校比較重要，然後培養好技能」、「文組選校，理組選系」、「有職業區別的當然選系，普羅大眾就選校」。

科系 台大 文組 薪水 PTT

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