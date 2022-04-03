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力推23條公車入10校見效 朝陽科大事故5年降5成

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中市交通局持續推動公車入校園，到今年4月可達23條。圖／交通局提供
中市交通局持續推動公車入校園，到今年4月可達23條。圖／交通局提供

中央推動「公車進校園」政策，台中市交通局協調客運業者，截至4月進校園的公車路線擴增至22條， 祭出雙十公車優惠與校園內上下車，雙管齊下，減少事故。以朝陽科大為例，車禍等事故5年降5成。期方便通勤，降低學生騎機車交通事故。

中市交通局長葉昭甫指出，依交通部道安資訊平台數據顯示，他舉朝陽科大為例，目前有6條公車路線進入校園，學生交通、無照駕駛及傷亡數等事故，2015年是1327件，2020年已降至675件，降幅5成，對整體交通環境確實有改善。交通局將持續觀察學生乘車需求，鼓勵客運業者提升大眾運輸服務品質。

以往公車路線多停靠在學校附近道路，未延伸到校園，交通局調整公車路線及新闢路線，目前已有22條公車路線駛入10所校園，且以電動公車為主，減少環境汙染。受惠學校中台科技大學、東海大學、朝陽科技大學、亞洲大學、靜宜大學、嶺東科技大學、南開科技大學、光華高工、龍津高中、大道國中等。

交通局表示，市府持續推動公車進校園政策，交通局今年3月15日起再增加「249延」進入朝陽科大及「301」路駛進靜宜大學，另爭取台中區監理所同意申請中央補助，今年10月底前搭249延公車從修平科大至朝陽科大區間及301路靜宜大學校內路段，乘車均免費。

4月25日起新闢368路「巨業沙鹿站-靜宜大學」沿途服務靜宜大學周邊學生宿舍熱點地區駛入校區內，提供學生更便捷的大眾運輸服務，屆時公車進校園的公車路線數可達23條。

交通局指出，2月起加強上學、放學疏運，9、246、354路公車增班及123、657路調整發車時刻，方便清水高中、嘉陽高中、華盛頓中學、大甲高工、致用高中、大甲高中、東海大學等校。

4月起，105副及245副配合大道國中學生乘車需求，於尖峰時段部分班次行駛至校園內，未來滾動調整各路線班次，將運輸資源精準投放，提升師生乘車意願及營運效率。

交通局指出，朝陽科大在校方及師生努力，公車進校園有效降低事故率。圖／交通局提供
交通局指出，朝陽科大在校方及師生努力，公車進校園有效降低事故率。圖／交通局提供

公車 靜宜大學

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