盼不要再有戰爭 文藻學生運動會拿烏克蘭國旗入場

今天在文藻外語大學全校運動會上,有同學拿著印有「Stand with Ukraine」的烏克蘭國旗和「暴力不可容忍」標語進場,以行動支持戰火下的烏克蘭百姓,希望世界上不要有戰爭。

文藻外語大學今天舉辦全校運動會,開場亮點「運動員化妝進場」由來自英國、法國、德國、越南、印尼等10個不同國家的文藻外籍學生手持各自國家迷你國旗亮相拉開序幕。各科系學生也無不發揮創意與活力,展現各自特色。

有同學在進場活動中關懷時勢,以反戰為主題,聲援戰火中的烏克蘭。英國語文科學生在印有「Stand with Ukraine」字樣的烏克蘭國旗率隊下,手持「暴力不可容忍」標語進場,同學經過司令台前時也口呼「Pray for Ukraine, no war again!」以行動支持受戰火侵襲的烏克蘭百姓。國際事務系的同學也手持黃、藍兩色加油棒,帶著同學自製的的「No War」和「PEACE」標語牌入場。

英國語文科專四的蔡蕙卉告訴中央社記者,自己和同學最近經常在新聞上看到烏克蘭人民在戰火下流離失所,又在近期上映電影「時代革命」中看到香港民眾在追求民主過程中遭受暴力對待,覺得這個世界上如果可以不要有戰爭、人們都可以過得很平安幸福就好了,所以提出以「反戰爭」為主題,也獲得同學們的一致同意,希望雖然聲音非常微薄,還是可以跟烏克蘭人站在一起,也以「Set Hong Kong Free」標語聲援港人。

除了表現社會關懷,各科系同學也用創意展現特色,如日文系就由象徵「福虎生風」的可愛小老虎率領穿著浴衣的同學進場,代表日文系奮戰到最後的精神。東南亞學系學生化身為身穿七彩衣的小鳥,象徵未來將展翅至擁有多元文化的東南亞各國發展。法文系師生則穿上法國布列塔尼傳統服裝及宮廷服裝,贏得不少目光和掌聲。