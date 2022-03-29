暨大與矽品精密簽訂產學MOU 聯手培育半導體人才

為培育國內半導體科技人才，國立暨南國際大學與矽品精密工業股份有限公司今簽訂產業聯盟意向書，暨大表示，該校首次與半導體指標企業合作，雙方透過產學合作，有助於學子快速縮短學用差距，無縫銜接學校與職場，提供產業即戰力。

暨大指出，國內科技產業求才若渴，而矽品精密工業股份有限公司為「世界級積體電路封裝測試大廠」，客戶多為世界領導地位無晶圓廠半導體設計、整合元件製造或晶圓製造公司，為縮短學用差距，雙方產學合作，並於今天舉辦簽約儀式。

暨大校長武東星表示，矽品近年致力於高階封裝與測試，為招募並留住優秀人才，與暨大合作，未來該校資工系、資管系、電機系、應化系及應光系將能以智慧製造、軟硬體系統整合及精密材料等領域教研成果，對應銜接至業界發揮實際效能。

矽品精密行政長簡坤義則說，矽品精密為中部地區最大封測廠，深知人才是驅動台灣半導體產業前進成長的動能，因此著力在地人才培養且務實致用，而其理念與武東星校長看重產業化學習及實務經驗之養成相符，也因此串起雙方產學合作。

而矽品現階段主要幫助學子提早了解半導體產業，加速未來融入與適應職場，預期可對接先進封裝製程、5G通訊產品、半導體高階設備、智慧智造IT等類別工程師等半導體熱門職缺，協助青年學子在職前最後一哩路提前打好基礎。