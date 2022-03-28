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指導教授寒假後「人間蒸發」 碩二生慌：很怕畢不了業
指導教授失聯恐讓學生面臨重考？一名「中字輩學校」碩二生表示，自己的指導教授從寒假後就失聯，很怕畢不了業，沒想到有過來人分享，曾遇過指導教授病逝，於是去年重考上台大，並安慰「想開點就當大學延畢讀到大六」。
該名碩二生在「Dcard」以「指導教授人間蒸發」為題發文寫道，目前就讀某間「中字輩學校」，他的指導教授自從寒假後就聯絡不上，沒有去學校、寫信也沒有回，尚不知相關原因，讓他很怕畢不了業，也擔心對方是不是出意外，因為指導教授平時人蠻好。
大家紛紛建議「找系辦啊」、「問問系主任」，但也有人驚訝「也太荒唐了」、「感覺很奇怪欸，除非休假，一般來說都會至少告知系辦」、「系主任應該會知道全般狀況的」，還有過來人說「我也遇到過啊，後來論文自己完成。請其他非指導教授指導」、「隔壁研究室曾發生這種狀況，教授跑去中國開公司，後來公司倒了，所以就欠債跑路了」，學校系辦決定將學生分給其他教授指導。
另一名男網友透露，自己是五年一貫讀東華大學碩士班，不料，準備升碩二時，指導教授沒有失蹤，而是生病過世，加上其他教授都滿額不收學生，於是去年重考上了台大，「我覺得這時間成本算下來還算值得，想開點就當大學延畢讀到大六，繼續讀研究所就好」。
碩二生則回應求助過系辦「只是說會想辦法和教授聯繫」，他轉問別的教授建議「把論文能做的先做，等教授回來」，將會續問系辦解決方式。
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