快訊

台灣人直擊上海「封城」：全民瘋狂搶菜、黃浦江兩岸不同步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

線上考試如何防弊？ 清大研發AI鷹眼數位監考成解方

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
清華大學教發中心今天發表「清華元—打造未來學習元宇宙」成果，除了AI線上考試防弊系統，還包括適合高中生的自主學習線上課程。記者趙宥寧／攝影
清華大學教發中心今天發表「清華元—打造未來學習元宇宙」成果，除了AI線上考試防弊系統，還包括適合高中生的自主學習線上課程。記者趙宥寧／攝影

新冠疫情爆發，許多學校把教室搬上雲端，卻也衍伸線上考試的作弊問題。清華大學教務處教學發展中心今天發表「AI鷹眼」數位監考系統，只要應用一般家用電腦的視訊鏡頭，就可達到一對多的大班遠距監考，一旦考生視線飄到螢幕以外，或是開啟試卷以外的網頁來找答案，系統都會立即示警，提醒考生及監考者注意。

清華教發中心主任周秀專指出，國外雖有幾個大廠開發出線上同步監考軟體，但有些要事先下載軟體，有些要求遠端取得受試者的電腦控制權，卻可能導致個人電腦資料外流，產生資安風險，且多數只能一對一或小班監考，土耳其甚至還有大學為防止學生線上考試作弊，寄鏡子給學生，要求他們放在視訊鏡頭的另一側來查看桌上有沒有小抄。

清華大學研發出「AI鷹眼」數位監考系統，不需要事先下載軟體、考生不需交出電腦控制權、支援手機答題、支援所有瀏覽器、且適用百人以上大班監考的防弊系統。

考生上線登入帳號密碼後，系統第一步就會請考生注視螢幕左上方的紅點，並隨紅點移動視線，完成螢幕的九點定位，可研判考生在接下來的考試時間內，視線是否都正常地在螢幕範圍內移動。而在考試結束後，還能輸出考生眼動軌跡的熱點分析，可判斷考生作答狀態是否有作弊疑慮。

周秀專指出，清華「AI鷹眼」數位監考系統的核心在於應用人臉辨識及眼動追蹤技術，讓一般家用電腦的視訊鏡頭或手機鏡頭（解析度720p）即具備掃描眼球視線軌跡的功能，並結合滑鼠軌跡、音訊等AI人工智慧深度學習系統，精準判讀考生是否作弊。

而在考試過程中，一旦發生「人臉偏移」、「人臉離開」、「視線離開」、「開啟分頁」等4類異常現像，「AI鷹眼」數位監考系統螢幕左下角就會顯示異常次數統計，提醒考生本人及監考者注意；監考者此時也可要求考生開啟通話功能來確認現場狀況。

周秀專表示，目前該套系統正在試驗階段，接下來再修正網速，以及各類條件後將規格化，除了應用在教學現場，未來也不排除可在國家考試派上用場。

清華大學教發中心今天發表「清華元—打造未來學習元宇宙」成果，除了AI線上考試防弊系統，還包括適合高中生的自主學習線上課程，共網羅30位清華名師，開設了14門課程，包括全台第一門為高中生設計的「AI智慧醫療」課程等，不僅完全免費，學生修完後還可登錄AI學習履歷，並獲頒區塊鏈證書。

該套系統可判斷考生在考試時間內，視線是否都正常地在螢幕範圍內移動。記者趙宥寧／攝影
該套系統可判斷考生在考試時間內，視線是否都正常地在螢幕範圍內移動。記者趙宥寧／攝影

清大「AI鷹眼」系統可判斷考生在考試時間內，視線是否都正常地在螢幕範圍內移動。記者趙宥寧／攝影
清大「AI鷹眼」系統可判斷考生在考試時間內，視線是否都正常地在螢幕範圍內移動。記者趙宥寧／攝影

清大「AI鷹眼」系統可判斷考生在考試時間內，視線是否都正常地在螢幕範圍內移動。記者趙宥寧／攝影
清大「AI鷹眼」系統可判斷考生在考試時間內，視線是否都正常地在螢幕範圍內移動。記者趙宥寧／攝影

AI 清華大學 人臉辨識

延伸閱讀

貝多芬死後才完成的第10號交響曲 清大AI樂團今揭密

繁星推薦78系無人錄取 成大、清大都有缺額

清大分子與細胞生物團隊 創建全球首個胜肽設計資料庫

清大桃園醫院設立計畫獲衛福部審查通過　2027年完工

相關新聞

線上考試如何防弊？ 清大研發AI鷹眼數位監考成解方

新冠疫情爆發，許多學校把教室搬上雲端，卻也衍伸線上考試的作弊問題。清華大學教務處教學發展中心今天發表「AI鷹眼」數位監考...

被漢字奧秘吸引 美籍教授移居台灣25年專研還出書

中正大學語言學研究所特聘教授麥傑在美國求學時，被中文的特殊性吸引踏入漢語研究。25年前，他取得中正大學教職移居台灣，主要...

學習歷程開課 北科大三主管最重記大過

台北科技大學日前遭指開設每期約六千元的「書面備審資料設計」等三項課程，不僅讓學習歷程檔案商品化，恐還涉及自售、自審影響招...

貝多芬死後才完成的第10號交響曲 清大AI樂團今揭密

貝多芬也有第十號交響曲？集貝多芬的人腦智慧與人工智慧於一曲，貝多芬未竟之作「第十號交響曲」今天下午將進行亞洲首演。國立清...

明道今歡慶創校21周年 非洲編髮烤大豬人氣最夯　

明道大學今天喜迎創校21周年，師生各自施展專長，學有專精的師長或贈送書法或指導學生表現所學，學生或勁歌熱舞或泡茶烤大豬，...

南大實踐永續發展 4校共學探訪電動公車、畜電共生

台南大學教育學系大學社會責任實踐計畫以聯合國永續發展目標設計環境課程，今天邀請七股大文、篤加、樹林國小和南大附小師生共學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。