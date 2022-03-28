線上考試如何防弊？ 清大研發AI鷹眼數位監考成解方

新冠疫情爆發，許多學校把教室搬上雲端，卻也衍伸線上考試的作弊問題。清華大學教務處教學發展中心今天發表「AI鷹眼」數位監考系統，只要應用一般家用電腦的視訊鏡頭，就可達到一對多的大班遠距監考，一旦考生視線飄到螢幕以外，或是開啟試卷以外的網頁來找答案，系統都會立即示警，提醒考生及監考者注意。

清華教發中心主任周秀專指出，國外雖有幾個大廠開發出線上同步監考軟體，但有些要事先下載軟體，有些要求遠端取得受試者的電腦控制權，卻可能導致個人電腦資料外流，產生資安風險，且多數只能一對一或小班監考，土耳其甚至還有大學為防止學生線上考試作弊，寄鏡子給學生，要求他們放在視訊鏡頭的另一側來查看桌上有沒有小抄。

清華大學研發出「AI鷹眼」數位監考系統，不需要事先下載軟體、考生不需交出電腦控制權、支援手機答題、支援所有瀏覽器、且適用百人以上大班監考的防弊系統。

考生上線登入帳號密碼後，系統第一步就會請考生注視螢幕左上方的紅點，並隨紅點移動視線，完成螢幕的九點定位，可研判考生在接下來的考試時間內，視線是否都正常地在螢幕範圍內移動。而在考試結束後，還能輸出考生眼動軌跡的熱點分析，可判斷考生作答狀態是否有作弊疑慮。

周秀專指出，清華「AI鷹眼」數位監考系統的核心在於應用人臉辨識及眼動追蹤技術，讓一般家用電腦的視訊鏡頭或手機鏡頭（解析度720p）即具備掃描眼球視線軌跡的功能，並結合滑鼠軌跡、音訊等AI人工智慧深度學習系統，精準判讀考生是否作弊。

而在考試過程中，一旦發生「人臉偏移」、「人臉離開」、「視線離開」、「開啟分頁」等4類異常現像，「AI鷹眼」數位監考系統螢幕左下角就會顯示異常次數統計，提醒考生本人及監考者注意；監考者此時也可要求考生開啟通話功能來確認現場狀況。

周秀專表示，目前該套系統正在試驗階段，接下來再修正網速，以及各類條件後將規格化，除了應用在教學現場，未來也不排除可在國家考試派上用場。

清華大學教發中心今天發表「清華元—打造未來學習元宇宙」成果，除了AI線上考試防弊系統，還包括適合高中生的自主學習線上課程，共網羅30位清華名師，開設了14門課程，包括全台第一門為高中生設計的「AI智慧醫療」課程等，不僅完全免費，學生修完後還可登錄AI學習履歷，並獲頒區塊鏈證書。

該套系統可判斷考生在考試時間內，視線是否都正常地在螢幕範圍內移動。記者趙宥寧／攝影

清大「AI鷹眼」系統可判斷考生在考試時間內，視線是否都正常地在螢幕範圍內移動。記者趙宥寧／攝影