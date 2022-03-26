開放烏克蘭學生申請就讀 慈濟大學提供助學補助

隨著疫情趨緩，我國陸續開放外籍生入境，但仍維持隔離規定。不過，有就讀台師大的韓籍學生近日在YouTube分享入住的隔離飯店三餐和環境，驚呆許多網友，早餐不僅只有漢堡夾蘋果生菜，就連晚餐也只有沒有醬料的麵，而網友還在網上加碼爆料指，校方把美英日生送高級飯店，痛批差別待遇。

2022-03-26 10:16