開放烏克蘭學生申請就讀 慈濟大學提供助學補助
俄烏戰爭未停歇，慈濟大學規劃為戰火中失學的烏克蘭學生提供協助，開放烏克蘭學生申請到校完成大學及研究所教育，校方將補助學雜費、生活補助及住宿費。
慈濟大學今天發布新聞稿指出，不捨烏克蘭年輕一代因戰爭不得不中斷教育，將開放烏克蘭具大學學士、研究生身份者申請到校繼續學習，考量烏克蘭特殊狀況，也接受以研修生身份到校修習學分，未來循正式管道進修學位。
慈濟大學指出，將積極尋求教育部、外交部協助，校方也將補助循此方案就學的烏克蘭學生學雜費、生活補助及住宿費補助，讓學生安心就學。
慈濟大學指出，校方自2021年投入難民教育課程，在通識中心開設「國際難民學生語言交換學伴服務學習」，包括讓土耳其滿納海學校學生與慈濟大學透過線上交流學習，並搭配華語等專業課程等。相關入學管道可至慈濟大學國際處臉書粉絲團或慈濟大學官網查詢。
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