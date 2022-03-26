韓籍生隔離餐僅「漢堡夾蘋果生菜」 網爆：美英日生待遇差超多

隨著疫情趨緩，我國陸續開放外籍生入境，但仍維持隔離規定。不過，有就讀台師大的韓籍學生近日在YouTube分享入住的隔離飯店三餐和環境，驚呆許多網友，早餐不僅只有漢堡夾蘋果生菜，就連晚餐也只有沒有醬料的麵，而網友還在網上加碼爆料指，校方把美英日生送高級飯店，痛批差別待遇。

來台唸書的韓國YouTuber「寶妮和寶媽」近期發布影片，分享隔離飯店的三餐，只見她一入住就引起嚴重過敏反應，發現飯店窗簾破爛、窗戶積滿灰塵，更誇張的是飯店的餐點，第一天早餐只有漢堡夾蘋果、生菜，配上紅茶包、午餐便當主菜僅有少份量的絞肉和3樣菜，晚餐更是只有沒有赴贈醬料的義大利麵。

寶妮入住幾天後，不僅需要吃過敏藥壓制過敏，她也直呼「飯店唯一優點就是讓她變瘦」，而她也忍不住裹在被窩中大哭。畫面一曝光後，立刻被分享到「Dcard」，有網友加碼爆料指出，台師大將英國、美國、日本籍學生安排在高級隔離飯店，但韓國、泰國、越南籍學生卻住破爛旅館，一晚要價2100元，品質卻不佳。

該文一出後，不少網友都為寶妮抱屈指，「那個早餐跟便當真的不太行」、「看到那個漢堡，我可能會氣到揉成球，然後丟出窗外」、「不求高級，基本環境的衛生…..下ㄧ個住進來的留學生不慘嗎？」、「這個菜色真的不行，環境也是」。

不過有網友也指，「沒附上文件證明的，一律是道聽途說」、「師大這樣還不錯了啦」、「在結果出來前先不下結論」、「感覺是飯店的問題，那些餐很像那種剩菜剩飯欸，我之前住其他防疫旅館的時候飯店說他們都是配合廠商的餐點，然後三餐都還不錯」、「看起來是旅館業者的問題，只不過剛好韓國是分配到那個旅館，用歧視命題感覺太聳動」。