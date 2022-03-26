快訊

獨／83%機師派飛第3長程航班未經同意 擬赴民航局抗議

新北確診再+10！樹林移工確診昨10名 擴大匡列後今再增

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓籍生隔離餐僅「漢堡夾蘋果生菜」 網爆：美英日生待遇差超多

聯合新聞網 / 綜合報導
來台唸書的韓國YouTuber「寶妮和寶媽」在隔離飯店早餐僅有「漢堡夾蘋果、生菜」，令網友直呼寒酸。圖擷自Youtube
來台唸書的韓國YouTuber「寶妮和寶媽」在隔離飯店早餐僅有「漢堡夾蘋果、生菜」，令網友直呼寒酸。圖擷自Youtube

隨著疫情趨緩，我國陸續開放外籍生入境，但仍維持隔離規定。不過，有就讀台師大的韓籍學生近日在YouTube分享入住的隔離飯店三餐和環境，驚呆許多網友，早餐不僅只有漢堡夾蘋果生菜，就連晚餐也只有沒有醬料的麵，而網友還在網上加碼爆料指，校方把美英日生送高級飯店，痛批差別待遇。

來台唸書的韓國YouTuber「寶妮和寶媽」近期發布影片，分享隔離飯店的三餐，只見她一入住就引起嚴重過敏反應，發現飯店窗簾破爛、窗戶積滿灰塵，更誇張的是飯店的餐點，第一天早餐只有漢堡夾蘋果、生菜，配上紅茶包、午餐便當主菜僅有少份量的絞肉和3樣菜，晚餐更是只有沒有赴贈醬料的義大利麵。

寶妮入住幾天後，不僅需要吃過敏藥壓制過敏，她也直呼「飯店唯一優點就是讓她變瘦」，而她也忍不住裹在被窩中大哭。畫面一曝光後，立刻被分享到「Dcard」，有網友加碼爆料指出，台師大將英國、美國、日本籍學生安排在高級隔離飯店，但韓國、泰國、越南籍學生卻住破爛旅館，一晚要價2100元，品質卻不佳。

該文一出後，不少網友都為寶妮抱屈指，「那個早餐跟便當真的不太行」、「看到那個漢堡，我可能會氣到揉成球，然後丟出窗外」、「不求高級，基本環境的衛生…..下ㄧ個住進來的留學生不慘嗎？」、「這個菜色真的不行，環境也是」。

不過有網友也指，「沒附上文件證明的，一律是道聽途說」、「師大這樣還不錯了啦」、「在結果出來前先不下結論」、「感覺是飯店的問題，那些餐很像那種剩菜剩飯欸，我之前住其他防疫旅館的時候飯店說他們都是配合廠商的餐點，然後三餐都還不錯」、「看起來是旅館業者的問題，只不過剛好韓國是分配到那個旅館，用歧視命題感覺太聳動」。

網友爆料，台師大安排美國、英國、日本學生住高級飯店隔離，與韓籍生待遇差很多。圖擷自Dcard
網友爆料，台師大安排美國、英國、日本學生住高級飯店隔離，與韓籍生待遇差很多。圖擷自Dcard

延伸閱讀

這一國泡麵零食太強 他直言「打爆台灣商品」引激辯

麥當勞豬肉滿福堡跟經典大早餐根本一樣？網愣：吃錯好幾年

好市多推新漢堡 他曝「吃起來快窒息」釣出一排苦主：要注意

相關新聞

韓籍網紅隔離崩潰喊「監獄嗎」 台師大聲明駁國際歧視

Dcard網友發文「台灣師大丟臉丟到國外（韓國youtuber超淒慘的隔離）」一文，指韓國籍YouTuber寶妮來台灣讀...

韓籍生隔離餐僅「漢堡夾蘋果生菜」 網爆：美英日生待遇差超多

隨著疫情趨緩，我國陸續開放外籍生入境，但仍維持隔離規定。不過，有就讀台師大的韓籍學生近日在YouTube分享入住的隔離飯店三餐和環境，驚呆許多網友，早餐不僅只有漢堡夾蘋果生菜，就連晚餐也只有沒有醬料的麵，而網友還在網上加碼爆料指，校方把美英日生送高級飯店，痛批差別待遇。

學習歷程開課 北科大三主管最重記大過

台北科技大學日前遭指開設每期約六千元的「書面備審資料設計」等三項課程，不僅讓學習歷程檔案商品化，恐還涉及自售、自審影響招...

暨大師生踏溯台南山海圳 倡議水沙連國家綠道

暨南大學水沙連學院師生昨天下午到台南踏溯山海圳國家綠道，從溪頂寮走到海尾，社大台江分校執行長吳茂成介紹台江人催生山海圳國...

金大吉他社超亮眼 獲教育部全國大學社團評鑑「佳作」

國立金門大學「吉他社」參加「111年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動」，在 「康樂性社團」項目的評選，榮獲「佳作」成績...

鄺盛掌鏡示範虛擬製作 世新大學百萬獎金號召創意短片

金馬獎入圍團隊風度影業今天宣布，將提供世新大學學生310萬獎金啟動「新風獎短片創作大賽」。風度影業也進駐世新大學，由MV...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。