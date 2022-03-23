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連結國際人才市場 台大推國際引路人計畫

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
台大校長管中閔（左七）、台大國際事務處長袁孝維（左六）等人今天與無任所大使簡又新（左八）等一起啟動「台大國際引路人計畫」，吸引超過70間機構、100位代表共襄盛舉，培育在地與國際人才。記者潘俊宏／攝影
台大校長管中閔（左七）、台大國際事務處長袁孝維（左六）等人今天與無任所大使簡又新（左八）等一起啟動「台大國際引路人計畫」，吸引超過70間機構、100位代表共襄盛舉，培育在地與國際人才。記者潘俊宏／攝影

台大每年吸引來自70國約3000名國際生就學，為促進台灣與國際人才市場連結與培養國際人才在地化，台大校長管中閔今特別啟動「台大國際引路人計畫」，邀請外國駐台商會、政府公部門組織、新創公司、本土企業、外商公司、民間組織與學研機構，超過70間機構、100位代表一起簽約共襄盛舉。

管中閔表示，很多國際生來台要克服適應台灣環境的困難，畢業後想留台灣，卻因制度與法令關係無法留下，這次推出國際引路人計畫，希望能幫台灣學生與國際生在學時就可找到國內與國際機構的實習機會，期望這些學生進而為國內企業進入全球市場的引路人。

台大國際事務處長袁孝維表示，「台大國際引路人計畫」不同於一般實習，由高階主管以師徒制方式親自帶領國際生進行實習，實習期間是否有薪資，則由企業決定，今年超過70間機構、100位代表共襄盛舉，明年會擴大辦理，

台大校長管中閔（左二）、台大國際事務處長袁孝維（左一）等人今天與無任所大使簡又新（左三）等一起啟動「台大國際引路人計畫」，吸引超過70間機構、100位代表共襄盛舉，培育在地與國際人才。記者潘俊宏／攝影
台大校長管中閔（左二）、台大國際事務處長袁孝維（左一）等人今天與無任所大使簡又新（左三）等一起啟動「台大國際引路人計畫」，吸引超過70間機構、100位代表共襄盛舉，培育在地與國際人才。記者潘俊宏／攝影

台大 實習 管中閔

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