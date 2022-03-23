最多9天！各大學春假排名出爐 只放4天學生哀怨「想轉學」

下周又有令民眾引頸期盼的4天連假，不過部分大學可不只放4天而已。有人整理出今年各大學的「春假」天數，有的長達9天，不但讓上班族羨慕不已，大學生們也忍不住比較各校的「福利」，檢視自己的學校是不是太過「勤學」。

由於清明節和兒童節連在一起，常常是一年中長度僅次於農曆年的假期，許多大學也利用這段時間放起天數不一的「春假」。臉書粉專「圖地」統計各校的春假天數做出排行榜，以淡江、文化、東海、輔大等校多達9天的長假榮登第1名，其次是7天的東吳，放6天和5天的學校也不少，不過仍有台大、台師大、中山、暨南、逢甲等校跟一般民眾一樣是放4天。

「圖地」指出，各校延長的假期都有各自的名目，常見的包括畢業典禮補假、校慶補假、教學觀摩日、跨校交流、溫書假、彈性放假，就連停電維修也成為理由。而且9天還不算最長，去年有的學校甚至放到10天之久。

而各大學春假的長短也引起大學生的熱議，特別是放9天的學生紛紛「大聲」起來，「文化每年都是最多的笑死」、「淡江首選了吧」、「我淡江我驕傲」、「朝陽科大9天+1」、「黎明也9天」。

至於沒有多放的學生，只能自嘲自己「比較勤學」，「暨南果然注重學習」、「繳了學費教授就要來上課啊～唸台大CP值很高誒」、「中山唯一跟上台大的地方」，也有人搞笑的問「現在轉去放9天的不知道還來不來得及」。

另外還有社會人士角度的評論，「真心羨慕大學教授」、「上班族是去賺錢的，學生是繳學費去上課的，正常放4天沒多放的才是良心吧⋯」。