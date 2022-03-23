選政大商院碩遭媽嫌「清交成比較好」 網秒列多項優勢挺政大

台灣「名校思維」強烈，許多學生夢想成為國立前段大學的一員，希望藉由名校光環在職場上一帆風順。一名政大商院的畢業生就在「Dcard」發文，表示因為自己考研沒上台大，所以決定直升政大商院研究所，但媽媽卻一直嫌棄政大，認為清、交、成大比較好，讓原PO十分無奈。

原PO提到，自己是政大商院大學部畢業，因為沒考上台大的研究所，所以畢業後繼續讀政大。她認為除非是要去竹科、南科工作，否則政大商管科系不論在完整度、地緣資源上都優於清大、交大、成大，況且不同科系和院又會有不一樣的排名，不應該只看「台、清、交、成、政」的綜合排名。

但原PO的媽媽始終認為清、交、成大比政大好，不停地告訴原PO：「台、清、交、成的應該不會去你們政大讀研究所吧」、「沒上台大就算了，你怎麼不去成大」、「你之前大學的時候清交管理類也沒上啊」、「誒你們也會有台、清、交、成那種徵才說明會嗎」、「聽說台大都有一些名師，你們政大都沒有齁」。

原PO曾試圖向媽媽解釋，台、清、交、成的理工領域都比政大好很多，有機會她當然去，「但我又不是讀理工的，政大在商管這方面比較好一些吧，至少比較完整，實習機會也比較多， 比較符合我的需求。」但媽媽仍然沒有被說服，「說她問她同事，政大跟清、交、成大哪個比較好，她同事也說清、交、成大一聽之下就是較厲害。」

許多網友認為政大商院的確是台灣數一數二，「爸媽都政大商畢業，他們認知的政大比我認知中的政大好上不少」、「如果能把校友的成就列表給家長看，應該可以說服」、「等你出來後領著高高的薪水家人就會閉嘴了」、「其實政大在大部分國際大學排名的確輸台、清、交、成，不過領域不同比這種整體排名真的沒意思，現在公認商管政大在台灣是僅次於台大的」、「政大環境鳥歸鳥，學術實力跟就業的認可度還是非常高的」。