紀錄片《1819》南二中特映 學生：期能跳脫框架

導演陳毅所拍攝的紀錄片《1819》，以高中生日常為題材，今天下午受邀在台南二中播映，他表示，校園紀錄片能在校園播放很有意義。南二中學生會長梁朝勛，希望更多學生產生共鳴，找到心之所向。

《1819》由大學生導演陳毅執導，拍攝南崁高中學生黃斌的生活日常，耗時兩年蹲點記錄，面相多元，全片曾在台積電青年築夢計畫中奪下優勝，也在flyingV募資50萬達標。

陳毅說，《1819》早在去年五月完成首映發表，卻因疫情，打亂公播推廣計畫，近幾個月疫情趨緩，邀約增加不少。他表示，這部片在高中校園拍攝，能在校園播放很有意義，尤其台南二中上千名學生同時觀看，突破了以往電影院人數的限制，更有意義，也感謝副市長趙卿惠來支持這部作品。

他分享，早已知道拍紀錄片不會賺大錢，但努力3年的作品，不能拍了就丟，公播推廣雖辛苦，也得努力讓高中生的身影、論述被更多人看見。他說，《1819》日前可以在CATCHPLAY+平台觀看，也歡迎各大專院校、高中職、社區、企業踴躍邀約公播，若時間允許，劇組都會出席映後座談。

台南二中學生會長梁朝勛表示，學生對於未來迷茫甚至「集體失落」是進行式，期許透過這部本土校園紀錄片，讓二中學生產生共鳴，跳脫體制惡性框架，找到各自的心之所向。

擔任劇組推廣大使的學生陳煒翰說，對於陳毅導演支持青年的想法深感敬佩也很感動，「在現今體制內的迷茫，透過此紀錄片，可讓我們更加反思高中生的日常；在成長過程之中，雖然會對未來的不確定性產生迷茫，但還是能努力成為自己想成為的大人，勇敢的闖蕩18、19歲的青春夢想。」