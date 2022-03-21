台大校長遴選中 首任遴選校長陳維昭點出「選人」關鍵

台大校長管中閔去年宣布不續任，任期至明年1月7日，為教育界拋下震撼彈。當年的台大校長遴選召集人，也是台大首任遴選校長陳維昭今天受訪時表示，不論是遴選、普選，關鍵都在「人的問題」。他說，若遴選委員目標是為了幫學校選出最好的人，無關乎制度，最重要是「人的想法」。

陳維昭曾擔任兩任台大校長遴委會召集人，2018年經校長遴選會選出管中閔為校長當選人，教育部卻指過程有重大瑕疵、拒發聘書，遭外界解讀為「卡管案」。

陳維昭曾在同年6月進入總統府與總統蔡英文面對面談管案，當時也向總統表達「這完全是一個政治事件，這種事件發生在這年代很不可思議，而政府操作手法太粗糙，因而普遍引起反感。」並於同年7月對外發布聲明稿，堅持遴選無明顯重大瑕疵，再次籲請教育部依法聘任管中閔當校長。

陳維昭今天出席台大《在轉捩點上—陳維昭校長訪談錄》影集發布會，會後接受媒體訪問時，被問及台大校長遴選一事。

陳維昭表示，自己是台灣民主化後的第一位台大校長，他認為普選、遴選各有好處，但關鍵在人的問題。他說，如果遴選委員都沒有私心，目標是為學校尋求最好的人，什麼制度都差不多，最重要是人的想法。

至於國內大學受到預算、經費管理，也常被外界質疑政治介入等問題。陳維昭表示，大學必須維持自己的立場，也就是要盡量避免被介入。他強調，校園必須保持純淨，不要變成外界力量混雜之處。

陳維昭也說，政府自己也要注意，不該用任何方式影響大學自主，大學也要有勇氣拒絕。他舉例，比如國外有很多企業要捐款給大學，但若企業要求大學開授特定課程，大學也不一定要接受，開課與否是大學自主。

台大校長管中閔任期至明年初，校方近期陸續啟動遴選作業，根據台大校長遴選委員會章程，遴選委員會共21席，今年2月19日已召開臨時校務會議選出18席代表，前衛生福利部長蔣丙煌、國家衛生研究院院長梁賡義、永豐金控董座陳思寬、聯發科董事長蔡明介、台大醫院院長吳明賢皆入列，加上教育部遴派3席，21席將選出未來的台大校長。