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台大首位遴選校長陳維昭訪談上線 見證一個時代的歷史

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台大前校長陳維昭敲擊第一代傅鐘。圖／台大提供
台大前校長陳維昭敲擊第一代傅鐘。圖／台大提供

台灣大學今天舉行「在轉捩點上—陳維昭校長訪談錄」影集發布會，陳維昭贈與大量校長任內留存的珍貴資料、行醫時期術前開刀計畫，以及手術手稿予檔案館典藏，並敲擊台大檔案館庫藏的第一代傅鐘，傳承台大精神。

今日發布會中，台大校長管中閔、前歷史系教授張秀蓉、前校長陳維昭與前司法院院長賴英照與會分享。管中閔致詞指出，「檔案記錄歷史，歷史永不成灰。」維護校史，保存檔案，是身為台大人必要的人文素養。

管中閔說，「檔案」不應僅以冰冷的文字來呈現，更不能僅以片斷的公文嘗試窺視事件的全貌。台大檔案館不只注重紙質文件檔案，更延伸到多媒體檔案的保存，近年來尤其推動校長口述歷史訪談紀錄，以具有溫度的影像紀錄，以保留歷任校長治校的核心理念及校務推展過程，為典藏台大歷史而努力。

賴英照也藉由陳前校長的求學經歷，引出其優異的學術表現及過人的領導力。他說，陳前校長身為第一位由醫學院遴選產生的台大醫學院院長，以及首任經由台大遴選產生的校長，無論是醫學或教育皆是成就非凡。

賴英照表示，適逢台灣社會思潮新舊交替之際，陳前校長站在轉捩點上，發揮安定的力量，捍衛學術自由，他總能在關鍵的時刻，做出正確的選擇，獲得重大的貢獻。

根據台大資料，陳維昭校長12年任期內，不僅收回111公頃校地，興建20多棟的建物，並籌設水源、竹北、雲林三個新校區，基本確立台大現行校區的規模。

不僅如此，陳維昭更開創性地完成首部《國立台灣大學長程校務發展白皮書》，並依此改造校園綠美化、維護校產使用權益、提升校地利用價值、活化校產使用方式及爭取國家資源等，進而充分發揮社區關懷、推廣大學服務功能、建立台大人的共同精神圈等。

台灣大學今天舉行「在轉捩點上—陳維昭校長訪談錄」影集發布會，台大校長管中閔(右三)、陳維昭校長(右四)、李嗣涔校長(左三)及貴賓合照。圖／台大提供
台灣大學今天舉行「在轉捩點上—陳維昭校長訪談錄」影集發布會，台大校長管中閔(右三)、陳維昭校長(右四)、李嗣涔校長(左三)及貴賓合照。圖／台大提供

台大 陳維昭 管中閔

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