聽新聞
test
0:00 / 0:00
東海大學EMBA研聯會長交接 林正雄功成身退林天財接棒
東海大學EMBA研聯會第22、23屆會長交接今舉行，台北市長柯文哲、立法院副院長蔡其昌等人出席。Cheers雜誌「2016年3000大企業經理人EMBA評價調查」，東海獲選企業經理人最想就讀EMBA全國私校第一名、中部第一名。
東海大學1999年開辦「管理碩士學程在職進修專班」，是中部地區第一所也是歷史最悠久的EMBA，獨家推出畢業生終身免費進修，長久以來，深受中部工業區、精密園區，大肚山黃金山脈60餘里周邊台灣精密機械產業核心群的高階經理人支持與肯定。
柯文哲致詞以「開卷有益」提醒繼續精進；蔡其昌是東海校友，他表示，東海雖不是台大，但立法院早已被東海人攻占，立法院正副院長都是東海校友。
東海大學EMBA研聯會第22屆會長富旺國際開發董事長林正雄，也是台中市不動產開發商業同業公會理事長，新任林天財，教出學生分布各行各業。
交接典禮賓客雲集，110研聯會及學術委員會主委林欣德邀請台北市市長柯文哲、副市長蔡炳坤、高虹安立委台中服務處主任張仲翹觀禮，林欣德及張仲翹均是民眾黨台中市議員參選人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言