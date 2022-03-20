東海大學EMBA研聯會長交接 林正雄功成身退林天財接棒

東海大學EMBA研聯會第22、23屆會長交接今舉行，台北市長柯文哲、立法院副院長蔡其昌等人出席。Cheers雜誌「2016年3000大企業經理人EMBA評價調查」，東海獲選企業經理人最想就讀EMBA全國私校第一名、中部第一名。

東海大學1999年開辦「管理碩士學程在職進修專班」，是中部地區第一所也是歷史最悠久的EMBA，獨家推出畢業生終身免費進修，長久以來，深受中部工業區、精密園區，大肚山黃金山脈60餘里周邊台灣精密機械產業核心群的高階經理人支持與肯定。

柯文哲致詞以「開卷有益」提醒繼續精進；蔡其昌是東海校友，他表示，東海雖不是台大，但立法院早已被東海人攻占，立法院正副院長都是東海校友。

東海大學EMBA研聯會第22屆會長富旺國際開發董事長林正雄，也是台中市不動產開發商業同業公會理事長，新任林天財，教出學生分布各行各業。