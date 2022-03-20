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東海大學EMBA研聯會長交接 林正雄功成身退林天財接棒

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
東海大學EMBA研聯會第22、23屆會長交接今舉行。圖／東海大學EMBA研聯會提供
東海大學EMBA研聯會第22、23屆會長交接今舉行。圖／東海大學EMBA研聯會提供

東海大學EMBA研聯會第22、23屆會長交接今舉行，台北市長柯文哲、立法院副院長蔡其昌等人出席。Cheers雜誌「2016年3000大企業經理人EMBA評價調查」，東海獲選企業經理人最想就讀EMBA全國私校第一名、中部第一名。

東海大學1999年開辦「管理碩士學程在職進修專班」，是中部地區第一所也是歷史最悠久的EMBA，獨家推出畢業生終身免費進修，長久以來，深受中部工業區、精密園區，大肚山黃金山脈60餘里周邊台灣精密機械產業核心群的高階經理人支持與肯定。

柯文哲致詞以「開卷有益」提醒繼續精進；蔡其昌是東海校友，他表示，東海雖不是台大，但立法院早已被東海人攻占，立法院正副院長都是東海校友。

東海大學EMBA研聯會第22屆會長富旺國際開發董事長林正雄，也是台中市不動產開發商業同業公會理事長，新任林天財，教出學生分布各行各業。

交接典禮賓客雲集，110研聯會及學術委員會主委林欣德邀請台北市市長柯文哲、副市長蔡炳坤、高虹安立委台中服務處主任張仲翹觀禮，林欣德及張仲翹均是民眾黨台中市議員參選人。

東海大學EMBA研聯會第22、23屆會長交接，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤與會。圖／東海大學EMBA研聯會提供
東海大學EMBA研聯會第22、23屆會長交接，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤與會。圖／東海大學EMBA研聯會提供
東海大學EMBA研聯會第22、23屆會長交接，台北市長柯文哲、立法院副院長蔡其昌等人出席。圖／東海大學EMBA研聯會提供
東海大學EMBA研聯會第22、23屆會長交接，台北市長柯文哲、立法院副院長蔡其昌等人出席。圖／東海大學EMBA研聯會提供

東海大學 EMBA

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