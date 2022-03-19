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台大教授打趣「可含笑而去」 管中閔：中文教育不能等

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
台大校長管中閔任期將至。本報資料照片
台大校長管中閔任期將至。本報資料照片

國立台灣大學今天召開110學年度第二學期第一次校務會議，台大校長管中閔日前宣布不續任校長，任期將至明年1月結束。管中閔今天也於校務會議後分享，近日接獲校內同仁關心稱：「可以含笑而去了。」也讓管中閔笑稱：「我願意含笑，但不要而去好嗎」，他更打趣表示，中文教育不能等。

台大今天召開110學年度第二學期第一次校務會議，討論速戰速決於11時前結束。有鑒於台大校長管中閔任期只到明年初，台大近期已啟動遴選機制，預計最晚今年10月7日前選出新校長，會後管中閔也分享近日校內同仁談話。

管中閔說，自從宣布不尋求續任校長後，便有同仁表示：「校長，你的時間不多了。」也讓管中閔隨即笑稱，「是我任期時間不多，不是我時間不多好嗎」。

管中閔也說，近日亦有老師詢問2022年是否還有校內規畫，便如實以告設立了永續發展推動委員會和永續辦公室，正在規劃各項永續工作。未料該同仁表示：「永續工作很重要，做好這件事，你就可以含笑而去了。」也讓管中閔打趣回應，「我願意含笑，但不要而去。」感到淡淡的哀傷，中文教育真的不能等。

台大校長遴委會預計今年5月起公開徵求校長人選，最遲於7月公告校長候選人名單，8月至9月中，候選人須公開說明治校理念，9月下旬校務會議將對個別校長候選人進行推薦投票，獲全體校務會議代表三分之一以上票數才能進入最後階段，預計10月7日前由校長遴選委員會投票選出新任校長。

管中閔 台大

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