高雄大學校慶 陳其邁勉繼續成為城市象徵

高雄大學今天舉行校慶暨運動大會，並啟用學生活動中心。高雄市長陳其邁出席勉勵學子，在城市轉型時要站在時代最前端，並盼市府與高雄大學一同努力，繼續成為高雄城市象徵。

國立高雄大學今天舉行22週年校慶暨運動大會，陳其邁致詞表示，高雄的象徵就是高雄大學。22年來作育英才，在全球各地都有傑出校友貢獻心力。在這個很多科技廠商來到高雄、城市在轉型的時間點，勉勵同學站在時代最前端，胸懷世界、充滿人性關懷，用全新視野觀察時代變化，找出自己的定位，也盼市府與高雄大學一起努力，繼續成為城市象徵。

高大校長陳月端說，在中央及地方共同擘劃推動下，高雄成為半導體及5G AIoT重鎮。高大響應政策，鏈結產業等資源共創價值及競爭力，包括透過「高雄大學日月光產學合作中心」積極培育半導體人才；攜手資策會以實際案例協助企業數位轉型，也在亞洲新灣區為新創產業供優化服務、並爭取工業局「半導體人才培訓計畫」。

校慶這天，音樂家陳欣宜帶領新古典室內樂團演奏悠揚樂音下，啟用新學生活動中心。根據高大資料指出，活動中心榮獲2021年「城市工程品質金質獎」，安排中華郵政公司進駐設立辦公室與郵局，也同步開放民眾申請使用館內設施。

高大也與中華郵政公司簽訂MOU，今天舉行見證儀式，將致力於產學合作、人才培育及技術交流，推動SDGs +ESG具體行動方案，為達成聯合國永續發展目標和環境、社會、公司治理盡一份心力，展現大學社會責任。高大也會陸續再與金屬工業研究發展中心及全國農業金庫等單位持續推動產學合作。

運動大會上有教職員生田徑、趣味競賽、拔河比賽等多項賽事。師生熱情在豔陽下絲毫不減，各系所開幕進場時展現熱情活力口號。陳月端主持開幕典禮勉勵同學盡情揮灑汗水，從中發掘自己的運動專項潛力。