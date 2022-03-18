台達上億銀彈支援 台大設聯合研發中心聚焦電動車

國立台灣大學與台達電子今天宣布成立「台達台大聯合研發中心」，並由台達董事長海英俊、台大校長管中閔共同主持揭牌儀式。台達預計再投入億元經費，打造虛實整合前瞻實驗場域，並以自主化和永續發展為核心，集結台大研發能量，聚焦電動車、人工智慧、工業物聯網等領域研發。

台達台大聯合研發中心今天舉行揭牌典禮。台大校長管中閔表示，台達長期投入前瞻技術研發，1998年就與台大展開初步合作、逐步奠定基礎。台達台大聯合研發中心成立有望創造更新的合作模式，整合雙方研發能量、學界跟產業界互補，一併提升學界和產業界競爭力，盼對全球永續發展產生影響。

台達研究院院長闕志克說，研發中心可望產生更緊密的研究合作，研究主題規劃包括人工智慧、資通訊安全、機器人學、無線技術及感測、元宇宙等，研究與台達主要發展領域物聯網服務相輔相成，希望業者跟學校有更緊密的結合，將學校的知識內化成技術，爾後推出更好的產品。

台達台大聯合研發中心主任楊佳玲則指出，中心具備兩大願景，期望創造新的產學合作模式，雙方共同推出研究團隊、研發新的技術。再者，希望成立實驗場域讓開發中的技術獲得驗證、進化初階模型，並加快技術落地。台達去年已挹注千萬經費打造永續車庫等場域，預計未來三至五年間將陸續投入上億元經費，透過短、中、長期技術藍圖規劃結合雙方能量。

台達董事長海英俊說，台達每年研發經費約占營收8%，台達始終認為研發投資一定要充足，才會有更多新產品產出。本次共同建置台達台大聯合研發中心，更期望由台達研發人員合作培養學生實務能力。

台達台大聯合研發中心集結台大電機資訊學院、工學院等系所人才，與台達電子能源管理、工業自動化、電動車等領先技術打造前瞻實驗場域，包含研究電動車相關技術的永續車庫，以及具備makerspace的虛實整合實驗室，開啟台灣產業的新局面。