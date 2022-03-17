助星空產業邁向國際 暨南大學建構戰略計畫通過

暨南大學與仁愛鄉官方及民間合作，建構星空山城戰略計畫，通過行政院地方創生審查，獲核定4285.5萬元建構更友善與永續的觀光新品牌，要讓這獨步全台的星空產業鏈更國際化。

合歡山鳶峰到小風口區域劃為國際暗空公園，是繼日本、南韓之後亞洲第3座、台灣第1座暗空公園。國立暨南國際大學人社中心與管理學院共同合作，與地方提出8大創生行動方案，經歷2年半努力，日前以「建構互利共好，邁向國際的星空產業鏈」星空山城戰略計畫，通過行政院地方創生會報第24次工作會議審查。

暨南大學今天發布新聞稿表示，這次共核定新台幣4285.5萬元，為南投縣建構更友善與永續的觀光新品牌，這筆經費規劃建構鳶峰（昆陽）天文科技星象館、在部落設置移動式觀星設施、完善交通接駁、培訓解說導覽人力、均衡原鄉發展、整合行銷等方面。

暨南大學水沙連學院主任江大樹表示，這項地方創生計畫面向包含「國際星空鄉鎮認證事業」、「部落星旅行以打造山林與星空文化旅遊事業」、「星空山城小鎮聯合行銷」，對接中央政府資源包含勞動部、原住民族委員會、內政部營建署、交通部、經濟部等。

清境永續發展協會理事長李從秀表示，仁愛鄉整體星空旅遊分層次發展，海拔1700公尺清境地區的星空商圈屬一般大眾旅遊模式的高度商業化空間，吸納約80%遊客；海拔2300公尺翠峰地區適合推廣天文教育旅遊，及打造具原民視角的星空史觀與特色解說。

李從秀說，海拔2800公尺的鳶峰地區將由南投縣政府投注1620萬元打造以體驗科技為主軸的星空天文館，未來南投星空旅遊將持續聚焦整體區域「暗天不暗地」的減光、星空友善環境，來打造品牌亮點。