中山大學虛擬校園上線 漫遊7學院23系

中山大學打造西子灣Gather Town線上博覽會，引領高中生進入中山大學虛擬校園，汲取科系攻略，幫助了解個人申請，並有機會遇到大學師長與學長姐在線分享經驗。中山虛擬校園博覽會網址https://reurl.cc/RjlMqz。

中山虛擬校園博覽會以Gather Town畫素遊戲風，設計虛擬空間，高中生可自行選擇人物造型，以虛擬角色進入虛擬校園參觀各大學院，包括文學院、理學院、工學院、管理學院、海科院、社科院、西灣學院等7學院共23個學系，進入學系後可探索學系介紹、師資、課程、未來發展、學長姐經驗等。

中山虛擬校園博覽會第一階段開放至4月15日；第二階段為5月6日至6月5日，除了有學長姐的大學生活及選校選系經驗談，也有大學教授分享書審面試秘訣。

中山大學教務處招生策略辦公室主任郭建成表示，疫情期間促使人與科技間的互動行為更加緊密，透過Gather Town虛擬校園博覽會，將中山大學直接帶到高中生眼前。打破傳統實體博覽會的體驗，以及對校園生活的想像，以遊戲風格認識中山7大院所科系，讓高中生不必舟車勞頓，在家也能親臨其境漫遊中山。