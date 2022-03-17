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中山大學虛擬校園上線 漫遊7學院23系

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學打造西子灣Gather Town線上博覽會，引領高中生進入中山大學虛擬校園。圖／中山大學提供
中山大學打造西子灣Gather Town線上博覽會，引領高中生進入中山大學虛擬校園。圖／中山大學提供

中山大學打造西子灣Gather Town線上博覽會，引領高中生進入中山大學虛擬校園，汲取科系攻略，幫助了解個人申請，並有機會遇到大學師長與學長姐在線分享經驗。中山虛擬校園博覽會網址https://reurl.cc/RjlMqz

中山虛擬校園博覽會以Gather Town畫素遊戲風，設計虛擬空間，高中生可自行選擇人物造型，以虛擬角色進入虛擬校園參觀各大學院，包括文學院、理學院、工學院、管理學院、海科院、社科院、西灣學院等7學院共23個學系，進入學系後可探索學系介紹、師資、課程、未來發展、學長姐經驗等。

中山虛擬校園博覽會第一階段開放至4月15日；第二階段為5月6日至6月5日，除了有學長姐的大學生活及選校選系經驗談，也有大學教授分享書審面試秘訣。

中山大學教務處招生策略辦公室主任郭建成表示，疫情期間促使人與科技間的互動行為更加緊密，透過Gather Town虛擬校園博覽會，將中山大學直接帶到高中生眼前。打破傳統實體博覽會的體驗，以及對校園生活的想像，以遊戲風格認識中山7大院所科系，讓高中生不必舟車勞頓，在家也能親臨其境漫遊中山。

台北市麗山高中高三林同學表示，原本學校安排高三學生至中山大學參訪，因為疫情影響，被迫取消，覺得很可惜，但透過Gather town的方式瞭解中山大學校園，真的很新奇有趣，連猴子跟大船都能如實呈現。台中一中高二陳同學說，自己的第一志願是中山大學電機系全英班，之前對於中山大學的認知是「不用出國就能享有全英語環境」，還有出國交換的機會，透過漫遊虛擬校園還能遇到大學教授跟學長姐，透過聊天的功能，讓他更認識目標科系。

中山大學打造西子灣Gather Town線上博覽會，引領高中生進入中山大學虛擬校園。圖／中山大學提供
中山大學打造西子灣Gather Town線上博覽會，引領高中生進入中山大學虛擬校園。圖／中山大學提供

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