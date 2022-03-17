【專家之眼】一學期減為16週哪能稱為高教最大改革？

台灣大學三校系統已初步有共識，從111學年度開始大學授課，每學期18週減為16週，此舉被認為是台灣高等教育「最大改革」，聽起來好像減少成16週之後，台灣就會有很多大學成為國際一流大學（例如進入全球一百大）；或者減少授課週數，自然而然學習品質就會優化，將來會出很多諾貝爾獎得主？

從常理上看老師和學生減少上課週數，可以多放四週的寒暑假，應該是會受到歡迎的，主事者大可不必搬一些國際潮流或國際化的大帽子來懵大家。從事高等教育的人都知道歐美大學大致每學期都是14週上下，其中有一個很大的原因是很多大學都是一年三學期，即使採學期制（semester)也是，採季制（quarter)的更是。

最可笑的是臺大率先採行16週制的理由之一居然是可以搶在耶誕節之前放寒假，這樣大家可以放心地去過聖誕節，還不如更大方地説，搶在12月24日前放寒假，那師生們可以放心地過聖誕節、行憲紀念日、元旦及春節？請問早點放假讓外籍生可以回國去過聖誕節，和國際接軌及國際化真的密切相關？

其實大學每學期上課18週，也不過是過去十年演變出來的，原因是大學法施行細則第23條規定，1學分以上18小時為原則。筆者記得我在1988年回國教書，就是排14週的課，後來應該是施行細則改了，或者是教育部嚴格要求，才逐漸變成18週。而教育部為了管制，經常採取突擊檢查（尤其對私校），在訪視時也抽學生及教職員代表訪談，老師及學生是否有確實上足課，列為檢查重點，稍有違背就以扣獎補助款為懲罰。而改成每學期18週後，原來14週的教學內容是否有灌水，不得而知。

高教要真的大改革，為因應每門課授課內容的彈性，應該廢掉大學法施行細則第23條第一款的1學分18小時的規定，例如有的課程以閱讀為主，閱讀資料要求的比較多，上課時同學提問，老師解惑，也許只需要2小時，但是因為閲讀資料較多，可以是每週上課2小時，但卻是4學分的課。筆者在紐約大學政治系時，博士班的核心課程就是一學期4學分，每週上2小時，但每星期必讀的資料多達1千頁左右。

所以縮減18週的課並不一定是壞事，但是大學授課其實很重要的是教學方法及教學設計，而不是教學時數。筆者上課喜歡一半上課時間用來講課，一半的時間分組研討，但總會有學生不習慣，而不願意參加分組，就只好同意他或她單獨作業。所以需要彈性、鬆綁，教師和學生對教和學之間能有共識，才是高教改革的原則，只扣緊在減少授課時數，多數師生可能都會歡迎，並非真正的改革！

大學上課或選課比上18週課更需要先改的，是大學法施行細則第22條第一款，修業4年要128個學分的規定，各方早就呼籲可能可以縮減到100個學分，讓大學生自主學習，找到主要興趣可以讓他們有能力去發展生涯或職涯，才更重要。果能如此，才是高教的重大改革。

當然，附帶一提的是縮減每學期上課週數，目前相當多數以在大學兼課過活的兼任老師，鐘點費是否不應扣減，以免他們的生活受到更大的財務困擾呢？