大一就培養斜槓精神 文大教務長：可從跨域修課開始

學測考生將於3月24日送出個人申請第一階段志願表，老牌私校文化大學將於明、後（3/17、3/18）天於陽明山校本部體育館舉行校園博覽會。文化大學教務長方元沂分享，現今高教、職場都強調跨域學習，以文大為例，大二就會讓學生必修12學分試探跨域專長，進而協助學生延伸選擇輔系或雙主修。

文化大學將於明日起舉辦大型校園博覽會，共計13學院、62個系組參與，也是國內最大私立大學博覽會。文化大學表示，由於目前非常接近學測個人申請期程，校園博覽會報名情況非常踴躍，目前兩天展期已有逾500名高三考生預約報名，文大62系組也全數到齊，絕大多數考生都想了解的學群都在現場，等於先上了上一堂深度認識大學科系的通識課。

文化大學也發現，不少家長跟考生都很擔心，萬一考進系所才發現沒興趣怎麼辦？方元沂表示，自我探索是一條長遠的路，甚至從大學才真正起步，高教和職場現在都強調跨領域斜槓，學生彈性選擇範圍也得以越來越大。

方元沂說，以文大而言，大二就會讓學生走出自己的學院要求必修12學分跨域專長，同學可從逾80門套裝課程選一門體驗探索，若被觸發興趣，可延伸選擇修輔系或雙主修。又如果大一讀了一學期，發現真的不合適，也有輔導機制協助學生適性轉系。