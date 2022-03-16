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大一就培養斜槓精神 文大教務長：可從跨域修課開始

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
文化大學教務長建議高三生，要以不斷探索、多元學習的角度來想像大學生活。圖／文化大學提供
文化大學教務長建議高三生，要以不斷探索、多元學習的角度來想像大學生活。圖／文化大學提供

學測考生將於3月24日送出個人申請第一階段志願表，老牌私校文化大學將於明、後（3/17、3/18）天於陽明山校本部體育館舉行校園博覽會。文化大學教務長方元沂分享，現今高教、職場都強調跨域學習，以文大為例，大二就會讓學生必修12學分試探跨域專長，進而協助學生延伸選擇輔系或雙主修。

文化大學將於明日起舉辦大型校園博覽會，共計13學院、62個系組參與，也是國內最大私立大學博覽會。文化大學表示，由於目前非常接近學測個人申請期程，校園博覽會報名情況非常踴躍，目前兩天展期已有逾500名高三考生預約報名，文大62系組也全數到齊，絕大多數考生都想了解的學群都在現場，等於先上了上一堂深度認識大學科系的通識課。

文化大學也發現，不少家長跟考生都很擔心，萬一考進系所才發現沒興趣怎麼辦？方元沂表示，自我探索是一條長遠的路，甚至從大學才真正起步，高教和職場現在都強調跨領域斜槓，學生彈性選擇範圍也得以越來越大。

方元沂說，以文大而言，大二就會讓學生走出自己的學院要求必修12學分跨域專長，同學可從逾80門套裝課程選一門體驗探索，若被觸發興趣，可延伸選擇修輔系或雙主修。又如果大一讀了一學期，發現真的不合適，也有輔導機制協助學生適性轉系。

今年文大校園博覽會也找來不同世代校友現身說法，包括大氣系校友中央氣象局簡任技正伍婉華，資傳系校友富邦悍將棒球隊應援團長朱偉文，都將參與3月17日上午的開幕式，並由各學院設計展區展現科系特色，文學院現場將「擺詩攤」現場代客寫詩，農學院動科系要搬來逼真的動物模型讓學生模擬乳牛直腸觸診，17、18日兩天上午9時到下午14時歡迎考生來訪。

家長也是大學博覽會主力成員，提前關心子女就學。圖／文化大學提供
家長也是大學博覽會主力成員，提前關心子女就學。圖／文化大學提供
文化大學大氣系校友、中央氣象局簡任技正伍婉華也將參與博覽會開幕儀式。圖／文化大學提供
文化大學大氣系校友、中央氣象局簡任技正伍婉華也將參與博覽會開幕儀式。圖／文化大學提供

文化大學 科系 高教

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