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全班最後一名曬成績單考上國立師大 網驚：「頂尖後段」太誇張
日前一名女子尋找證件時，意外翻出高中時期的成績單，透露自己三年都在玩，學業成績均50多分「連肄業證書都沒拿到」，成績更是排名最後一位。不過，大學卻考上國立大學，驚訝眾多網友「有神快拜」。
該女子在「Dcard」以「翻到高中成績單」為題發文表示，她於家中找戶口名簿時，翻到壓在最底層的高中成績單，「名次除以人數永遠等於完美的1，別人是pr99，我是在校99%，連肄業證書都沒拿到」，因為高中三年都在玩，畢業前連「log 2」是多少都不知道。
成績單中可見學業成績最高只有57.7分，最低28.1分，班上27位同學，她的排名是最後一名，而教師給予的評語未見苛責字眼「天賦不錯，若能更用心，成就定能更好」，不過，到了後面年度卻委婉加註「照顧自己，照顧家人」。有些網友好奇原PO最後考上那間學校，原PO則回覆「國立某師範大學」。
大家紛紛驚呼「太誇張了吧」、「妳也太厲害」、「那妳高中一定是唸好學校，最後一名考上師範大學」、「最頂尖的後段，但又屌打第一志願？」、「好羨慕！天賦好的話一讀書就能找到自己的方法且很有效率」，還有人注意到「老師的評語還滿用心的欸，至少不是罐頭評語」，甚至有同路人深有同感「北一班排倒數路過QQ」。
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