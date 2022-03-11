管中閔玩快問快答 笑稱「椰林大道時速40要受鞭刑」

台大杜鵑花節今年將邁入第26年，將於明天舉行線上開幕儀式，台大今天先發布相關資訊。台大校長管中閔表示，希望台大學生都能快樂成長，長成自己喜歡的樣子。之後也與學生玩起快問快答，笑稱在椰林大道上時速超過40應該受鞭刑。

台大杜鵑花節線上開幕儀式將於明天登場，今年杜鵑花節以「杜鵑盛綻、未來璀璨」為題，線上呈現杜鵑花節開幕式及學系博覽會。學系博覽會則首度採用虛擬實境（VR）提供招生和獎學金資訊，邀請高中同學與家長共同參與。

今天台大校方率先發布會前資訊，管中閔也和學生玩起快問快答，管中閔說，希望台大學生都能快樂成長，也長成自己喜歡的樣子。他年輕時不太會想，但敢說，過去從來沒想過會成為台大校長。如今成為台大人，也呼籲學生堅持找到自己理想、且不輕易放棄，也是給未來台大人的忠告。

學生問他對台大交通設施是否熟悉，管中閔指出，傅鐘前就有一個測速器，速限只有20公里。學生問，曾有其他學生在椰林大道騎到時速40公里有什麼看法，管中閔打趣表示：「應該受鞭刑。」

之前管中閔多次在NTU交流版上與學生打招呼，被學生問到最初的想法為何？管中閔表示，因為他在其他地方都沒人跟他打招呼，「同學看到我都好像認不出來。」但上交流版發言卻造成不小的回響。未來卸任將回財經系教書，且要特別加強統計教育。

台大杜鵑花節於1997年首登場，至今已經邁入第26個年頭。管中閔說，今年受到疫情影響減少群聚活動，開幕儀式、學習博覽會仍採用線上辦理，今年更首次以虛擬實境平台呈現系學博覽會。台大另也規畫一系列實體活動，包括校園和博物館導覽、農場走踏、公共藝術、人文科學展覽等，詳情可上台大杜鵑花節網站（https://event.ntu.edu.tw/azalea/2022/index.html）查詢。