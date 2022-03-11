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管中閔玩快問快答 笑稱「椰林大道時速40要受鞭刑」

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
台大校長管中閔參與杜鵑花節會前活動，與學生玩快問快答。圖／取自台灣大學
台大校長管中閔參與杜鵑花節會前活動，與學生玩快問快答。圖／取自台灣大學

台大杜鵑花節今年將邁入第26年，將於明天舉行線上開幕儀式，台大今天先發布相關資訊。台大校長管中閔表示，希望台大學生都能快樂成長，長成自己喜歡的樣子。之後也與學生玩起快問快答，笑稱在椰林大道上時速超過40應該受鞭刑。

台大杜鵑花節線上開幕儀式將於明天登場，今年杜鵑花節以「杜鵑盛綻、未來璀璨」為題，線上呈現杜鵑花節開幕式及學系博覽會。學系博覽會則首度採用虛擬實境（VR）提供招生和獎學金資訊，邀請高中同學與家長共同參與。

今天台大校方率先發布會前資訊，管中閔也和學生玩起快問快答，管中閔說，希望台大學生都能快樂成長，也長成自己喜歡的樣子。他年輕時不太會想，但敢說，過去從來沒想過會成為台大校長。如今成為台大人，也呼籲學生堅持找到自己理想、且不輕易放棄，也是給未來台大人的忠告。

學生問他對台大交通設施是否熟悉，管中閔指出，傅鐘前就有一個測速器，速限只有20公里。學生問，曾有其他學生在椰林大道騎到時速40公里有什麼看法，管中閔打趣表示：「應該受鞭刑。」

之前管中閔多次在NTU交流版上與學生打招呼，被學生問到最初的想法為何？管中閔表示，因為他在其他地方都沒人跟他打招呼，「同學看到我都好像認不出來。」但上交流版發言卻造成不小的回響。未來卸任將回財經系教書，且要特別加強統計教育。

台大杜鵑花節於1997年首登場，至今已經邁入第26個年頭。管中閔說，今年受到疫情影響減少群聚活動，開幕儀式、學習博覽會仍採用線上辦理，今年更首次以虛擬實境平台呈現系學博覽會。台大另也規畫一系列實體活動，包括校園和博物館導覽、農場走踏、公共藝術、人文科學展覽等，詳情可上台大杜鵑花節網站（https://event.ntu.edu.tw/azalea/2022/index.html）查詢。

台大 管中閔 杜鵑

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多年來筆者因工作職務關係，曾多次擔任各種評鑑之委員，包括：系所評鑑、校務評鑑，以及AACSB、IEET、ACCSB等不同類型認證工作。早期，評鑑委員心中均有一把尺，如果系院或學校的表現合乎標準，即可通過；但是如果未達標準，不管如何解釋與說明，通常不會給予通過。因為評鑑之週期大概是在5、6年左右，評鑑結果若是通過則皆大歡喜，若是待觀察或不通過，就須積極準備接受再評鑑直到通過，因此受評單位主任要承受最大的責任。在許多國立大學及私立大學中，主管普遍更換頻繁，也沒有建立有系統的評鑑機制，在5至6年的週期中，前一任接受評鑑的主管通常不會在下次評鑑中擔任同一單位之主管，所以接受評鑑當年度之主管就特別辛苦，擔任主管最大責任就是通過評鑑。

疫情下的教學品質保證與評量機制

2019年爆發的COVID-19，迄2022年2月上旬全球已約4億人感染，造成580多萬人死亡（衛生福利部疾病管制署，2022）。為降低群聚感染之風險，維護學校師生健康及學習權益，教育部於2020年2月起訂頒《線上課程教學與學習參考指引》、《醫、牙、護理、藥學及醫事檢驗復健相關科系學生實習場所因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情之作業原則》及《大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採遠距教學注意事項》；2020年12月3日函送《大專校院醫事類科因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情之實習課程應變機制》；2021年5月12日函《因應疫情警戒，請大專校院配合實施師生個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸等相關限制措施》；

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