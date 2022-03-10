科技業主管薪資31K？ 網吐心聲：孩讀「這科系」就把腿打斷

都說大學就讀的科系攸關未來的職涯發展、社會地位、薪資等，然而，一名擔任工程師的男網友發文表示，自己在公司算是小主管職位，但薪資才約31K，讓他忍不住發問「現在90後的工作行業跟薪資都落在多少？」貼文掀起熱議，還有網友提到若將來小孩讀「這科系」，會把他的腿打斷。

該名男網友在《Dcard》發文表示，「目前在公司做了6、7年，講好聽一點是算工程師，主要就是科技產業的駐廠廠商」，算是小主管職位，薪資才約31K，「這個薪資在我司其實算中上的，我司平均薪資其實都偏低，所以一直認為現代的90後都差不多」。

原PO補充說到，薪資31K是已經加了主管津貼2千，但待了6、7年，想一想這個薪資還真的有點在羞辱人，因此上網求解「現在90後的年輕人，工作行業跟薪資都落在多少？」

貼文一出，大批網友傻眼表示，「我們傳產的課長薪水也沒那麼低」、「太摳了吧，該換工作了」、「我99的，我剛畢業32K，原PO的薪水低的有點扯欸」、「手搖飲料店的妹妹都35K了」、「31K太少了，不要繼續浪費你的青春了」。

還有網友紛紛分享自己的年紀、科系、薪資和職業，「1996，49K，我小孩讀機械，我就把他的腿打斷」、「1990，機械，38K，好慘」、「1998，新聞業，30K，以後小孩要讀新聞直接塞回子宮」、「1997，42K*16個月，金融業，年終保底3個月，非管理職」、「1998，38K，審計員」、「1993，超商大夜，50K」、「1995，89K，科技業RD」、「1997，行政，28K，南部的薪水真的很低」。