桃園2校師生獲國內外設計大獎 作品傳達永續、再生意象

德國紅點品牌與傳達設計大獎為設計界知名獎項，萬能科技大學商業設計系老師隋馥年以作品「再生」獲獎，作品藉由摺紙的方式呈現出中文的「再」及「生」字意象；而中華民國景觀學會舉辦的第16屆全國學生景觀設計競圖，中原大學地景建築學生奪貳獎、參獎與佳作等獎項，展現永續融入作品中精神。

隋馥年除指導學生參賽，自己也不斷參加國際競賽以提升個人專業的設計能力與教學實務經驗。此次獲獎作品「再生」，是藉由摺紙的方式呈現出中文的「再」及「生」字意象，兩中文字代表循環再利用的意思，也表示紙張折過重複利用概念，將中國文字美感與背後傳達意義與意境，巧妙結合並以視覺效果呈現。

而景觀設計競圖此次主題為「看不見的水景」，中原大學地景建築3年級蘇君宇以「鳥樂園∣魚樂圈」奪得貳獎，作品以烏石漁港旁的一塊新生綠地水資源處理系統著手，再將傳統產業的廢棄物處理並轉化，藉此解決水資源問題，希望重新找回當地失去的生物多樣性，創造新的三生互補關係。

獲得參獎的「REVIVE-布袋水歿」是地景建築3年級溫正齊針對濕地地景提出方案，透過保護復育溼地生態，也希望引入生態旅遊再現鹽業文化的體驗，創造更有趣及賦予教育目的的濕地環境。