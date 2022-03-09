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大學特殊選才瀛海中學10人上榜 杜立綸上5所國立大學

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市瀛海中學學生杜立綸（右）透過特殊選才入學管道獲錄取5所國立大學，校長張添唐予以嘉勉。記者鄭惠仁／攝影
台南市瀛海中學學生杜立綸（右）透過特殊選才入學管道獲錄取5所國立大學，校長張添唐予以嘉勉。記者鄭惠仁／攝影

今年全國已有1518名高三生透過特殊選才入學管道獲錄取，台南市瀛海中學有10人錄取，其中熱愛生命科學探究的杜立綸被5所國立大學錄取5所國立大學，他選擇就讀陽明交通大學生命科學系。

瀛海中學校長張添唐表示，特殊選才是為改善現行多元入學制度較難鑑別部分具有特殊才能、經歷或成就的學生，以利大學錄取真正具有潛力與才能學生。今年該校有10人錄取，分別是杜立綸、黃詩淳、唐妃儀、甘以欣、曾筠鈞、蘇儀溱、莊芷瑜、蔡楷陞、蔡洺瑀、莊郁菲。

杜立綸醉心於生命科學探究，錄取陽明交通大學生命科學系、中興大學生命科學系甲組、中山大學生物科學系、台南大學生物科技學系及嘉義大學生物資源學系。杜立綸表示，在國中階段，以「從環境變因探討蜚蠊的適應能力」為主題，獲台南市科展生物組第3名；高中時，以「水稻中的生命-內生菌抑制紋枯病之研究」，榮獲高中分區科學展覽植物學科優等獎，並以「蟑螂對環境適應變遷之討論」榮獲全國高中小論文一年級組優等獎；也積極參與全國科學探究競賽及旺宏科學獎競賽。

黃詩淳錄取中興大學生命科學系、高師大生物科技系、嘉義大學微生物免疫與生物藥學系，唐妃儀錄取中正大學機械工程學系，甘以欣錄取中正大學紫荊不分系。曾筠鈞錄取中興大學植物病理學系，蘇儀溱、莊芷瑜錄取台南大學生物科技學系；蔡楷陞錄取金門大學建築系，蔡洺瑀上中原大學機械工程學系及淡江大學機械與機電工程學系光機電整合組，莊郁菲錄取靜宜大學英國語文學系。

張添唐表示，大學特殊選才制度，是非常合乎教育原理的入學管道，也與12年國民基本教育課程綱要，「適性揚才、成就每一個孩子」的願景相呼應。今年各大學共提供1518個名額，期待未來可再增加特殊選才的名額。

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