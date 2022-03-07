淡水開港160週年 淡江大學VR重現歷史場景

今年為淡水開港一百六十週年紀念，淡江大學特別在校園文錙音樂廳舉行「淡水開港160年特展」開幕式暨音樂會，展現學校重點研究暨USR計畫「淡北文化ｅ線牽」成果，並以VR互動裝置及3D建模技術重現歷史場景，讓觀眾了解北臺灣四百年的歷史發展。

淡江大學董事長張家宜表示，特展由淡水維基館、淡江大學資圖系數位典藏與數位人文研究室主辦，並與淡江大學文錙藝術中心合辦，此次特展有三大亮點，除了一部運用陸海空拍攝的《淡水開港一百六十年》影片將於開幕式進行首播外，更由計畫團隊組成「文五合音」合唱團，身著歷史服飾穿越時空「唱淡水自己的歌」。

計畫主持人兼策展人林信成教授表示，「唱淡水自己的歌」這個節目，是由他搜集了八首校園民歌和國台語經典老歌，將歌詞重新改編，融入淡水的歷史文化與風景民情，希望透過這些歌曲深化大家對淡水的情感與在地的連結，此外，在文錙音樂廳場外也將設有「淡北文化VR聯展」，分別是《淡金海岸石滬群VR展》、《河海山城老淡水—蔡坤煌攝影VR展》、《基淡雙城四百年VR展》，該展覽透過虛實整合，以類似元宇宙方式展出淡水歷史文化，並有導覽員負責解說。