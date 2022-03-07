挖掘校園數位大使 紅樹林有線開出誘人福利

紅樹林數位有線電視今年首度在淡水區淡江大學舉辦第一屆校園大使招募活動，前三名的校園大使每人15,000元獎學金，福利相當誘人，擔任大使期間還可享每月3,000元數位娛樂費，期待以透過深耕校園的方式，挖掘並培育具潛力之數位大使人才。

本次活動校園大使將提供徵選前三名的校園大使每人15,000元獎學金，福利相當誘人，擔任大使期間還可享每月3,000元數位娛樂費，有機會參與台灣大寬頻紅樹林數位有線電視產品行銷會議與提供創意，一起策畫線上或實體行銷活動並擁有決策機會；

全球近幾年數位串流影音平台平台迅速崛起火紅，亞洲太地區的觀影成長趨勢也不容小覷。隨著亞洲影音內容在世界各地大放異彩，凸顯亞洲電影、影集的影視內容，在全球各大串流影音平台的頂尖對決中，愈來愈佔有一席之地，成為各大影音平台拓展事業版圖的重要關鍵。

事實上，近年來串流影音平台的發展，有越來越仰賴亞太地區成長的趨勢。根據網路數據調查顯示，截至2021年底 ，目前全球影音訂閱服務用戶已經由從2016年的4.57億戶，大幅飆升至今日的17億戶。其中，亞洲用戶所佔的比例也從2016年約近30%，一舉提升增漲至60%。

隨著越來越多影音平台的出現，全球串流影音市場的競爭也越來越激烈，而近來亞洲影集在全球大受歡迎，也凸顯出亞洲影視內容將是各大平台未來幾年拓展市場與鞏固版圖的重要關鍵。

校園大使不僅可透過參與行銷創意發想與影音視聽體驗，瞭解匯流科技、產品與服務，與為台灣大寬頻紅樹林數位有線電視一同將優質的影視娛樂、智慧家庭等數位匯流服務帶入校園，增添更多的行銷契機與產品能見度，也讓自身校園數位大使有機會瞭解並接觸數位匯流科技、服務與產品，培養行銷、企劃和組織能力，提前為畢業後順利就業做準備。

本次活動校園大使將提供徵選前三名的校園大使每人15,000元獎學金，福利相當誘人，擔任大使期間還可享每月3,000元數位娛樂費，有機會參與台灣大寬頻紅樹林數位有線電視產品行銷會議與提供創意，一起策畫線上或實體行銷活動並擁有決策機會；就讀，大三、大四的同學經由本活動可至企業參訪並獲得實習學分、參訪作業，還有機會優先錄取相關企業工作並擁有優先率取機會權；校園大使任期結束後，還可再獲得台灣大寬頻紅樹林有線電視校園數位大使證書乙份。

台灣大寬頻合作夥伴紅樹林數位有線電視，希望藉由透過大學生的活力和年輕創意，將以家為中心的有線電視、數位電視、光纖上網、數位互動、影音娛樂以及各種數位匯流應用加值服務帶進每個家戶，滿足貼近每一個年齡層用戶層的網路、觀影需求及數位需求，實踐對於『家』的數位便捷、娛樂想像，台灣大寬頻紅樹林有線電視能夠作為實踐的後盾，讓數位家庭圓夢實現生活新樣貌。