快訊

孫協志牽線借債賺價差？ 澎恰恰出面道歉「資料有誤」

沒炸住宅區？烏軍救嬰兒照成俄軍暴行縮影 打臉普亭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大校園徵才睽違2年終舉辦 開出逾2.5萬個職缺

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台大今天舉行校園徵才博覽會，椰林大道上擠滿參觀人潮。圖／台大提供
台大今天舉行校園徵才博覽會，椰林大道上擠滿參觀人潮。圖／台大提供

台灣大學今天舉辦校園徵才企業博覽會，共有312家企業參加，預估提供2萬5000多個職缺，台達電子董事長海英俊也親自與會。除了實體活動，今年台大校園徵才也設置「虛擬數位徵才博覽會平台」，企業可於線上徵才網站，辦理攤位招募活動、線上說明會等，並自行設定開放期間，與參與同學即時互動。

台大今年校園徵才主題是「引領數位轉型 開創學用新局」，會場分為資訊科技、金融、集團、多元產業、國際產學聯盟會員專區、國際人才培育專區及人力仲介業專區等七個展區，共計共有312家企業參加。企業博覽會442個攤位（計284家企業）、公司說明會74家及6家企業參訪，預估提供2萬5000多個職缺。

台大校園徵才博覽會特點包含企業攤位徵才、教室面談，在普通教學館教室提供企業進行現場人才面談及甄選。另外，台北市就業服務處設有攤位，安排專人提供就業諮詢及書面資料。現場也有摸彩活動、校園徵才專刊，有助於求職學生與校友對於求才企業的認識與搜尋。

台大校長管中閔致詞時表示，校園徵才活動因疫情耽擱了兩年。他說，校園徵才是學校讓學生銜接企業的重要活動，除了讓企業有機會近距離接觸同學，也讓同學能接觸各式行業。

今年台大校園徵才同步增設互動式「虛擬數位徵才博覽會平台」，3月5日起至月底線上開放；企業可於線上徵才網站，辦理攤位招募活動、線上說明會等，並自行設定開放期間，與參與同學即時互動。

管中閔說，今年活動除了實體以外，還有虛擬平台，國際處也設計國際人才培育專線，顯示台大非常在乎學生。他也感謝海英俊以及今天與會的企業，讓台大學生有更多機會了解產業脈動，進而選擇志趣相符的工作機會。

台大今天舉行校園徵才博覽會，圖為台大校長管中閔（右五）及台達電子董事長海英俊（左五）參與啟動儀式。圖／台大提供
台大今天舉行校園徵才博覽會，圖為台大校長管中閔（右五）及台達電子董事長海英俊（左五）參與啟動儀式。圖／台大提供

台大 管中閔 疫情

延伸閱讀

分科測驗採1%級距 管中閔臉書發文「失望與可悲」、台大罕發聲明

教育部核定文大第19屆董事 管中閔、蘇慧貞在列

「台大四人幫」張清溪逝世 管中閔憶當年嘆：人世無常

【重磅快評】蔡英文的冷笑話 大學校長多麼希望成真！

相關新聞

台大校園徵才睽違2年終舉辦 開出逾2.5萬個職缺

台灣大學今天舉辦校園徵才企業博覽會，共有312家企業參加，預估提供2萬5000多個職缺，台達電子董事長海英俊也親自與會。...

產官學打造國家隊 中山大學「國際金融研究學院」揭牌

臺灣第一家由產官學攜手組成的「國際金融研究學院」正式啟動！中山大學今（4）日舉辦「國際金融研究學院」揭牌儀式，包括總統蔡...

打造國家隊 蔡英文替中山大學國際金融研究學院揭牌

高雄擘劃亞洲新灣區，繼成功大學「半導體及製造學院」有意進駐後，今天中山大學成立「國際金融研究學院」，結合全台22家金融機...

陽明交大電物系仲崇厚教授團隊 成功解凝態物理界謎團

國立陽明交通大學今天指出，電子物理系教授仲崇厚帶領博士後研究員王江帆、張永業成功解釋稀土族磁性金屬化合物於極低溫時其電子...

Research.com公布電腦科學排名 東華大學與2教授上榜

Research.com近日公布2022年電腦科學學校及研究人員排名，國立東華大學在全台排第9名，研究人員也有兩人雙雙上...

結合熱誠、專業與特色 展現大學永續發展能量：國立臺灣師範大學履踐大學社會責任

大學自十三世紀創始以來，其角色任務幾經更迭：從十三世紀起強調知識傳承與人才培育；十八世紀起強調研究發展與學術創新；二十世紀則注重應用推廣和社會責任。大學對其自身在社會貢獻的期許，在聯合國於2015年宣布「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）後，更形明顯。近年來，全球各大學積極呼應SDGs各項指標，並以實踐大學社會責任的形式，於研究、教學之外，發揮大學的社會影響力。如以履踐大學社會責任知名的英國曼徹斯特大學（The University of Manchester）在2020年的校務發展計畫（Manchester 2020: The Strategic Plan for the University of Manchester）即將「大學社會責任」與「國際水準學術研究」和「學生學習經驗」列為該校的三大願景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。