台大校園徵才睽違2年終舉辦 開出逾2.5萬個職缺

台灣大學今天舉辦校園徵才企業博覽會，共有312家企業參加，預估提供2萬5000多個職缺，台達電子董事長海英俊也親自與會。除了實體活動，今年台大校園徵才也設置「虛擬數位徵才博覽會平台」，企業可於線上徵才網站，辦理攤位招募活動、線上說明會等，並自行設定開放期間，與參與同學即時互動。

台大今年校園徵才主題是「引領數位轉型 開創學用新局」，會場分為資訊科技、金融、集團、多元產業、國際產學聯盟會員專區、國際人才培育專區及人力仲介業專區等七個展區，共計共有312家企業參加。企業博覽會442個攤位（計284家企業）、公司說明會74家及6家企業參訪，預估提供2萬5000多個職缺。

台大校園徵才博覽會特點包含企業攤位徵才、教室面談，在普通教學館教室提供企業進行現場人才面談及甄選。另外，台北市就業服務處設有攤位，安排專人提供就業諮詢及書面資料。現場也有摸彩活動、校園徵才專刊，有助於求職學生與校友對於求才企業的認識與搜尋。

台大校長管中閔致詞時表示，校園徵才活動因疫情耽擱了兩年。他說，校園徵才是學校讓學生銜接企業的重要活動，除了讓企業有機會近距離接觸同學，也讓同學能接觸各式行業。

今年台大校園徵才同步增設互動式「虛擬數位徵才博覽會平台」，3月5日起至月底線上開放；企業可於線上徵才網站，辦理攤位招募活動、線上說明會等，並自行設定開放期間，與參與同學即時互動。