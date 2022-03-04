張系國受聘清華駐校作家 不定時演講激發想像
國立清華大學聘任知名科幻小說作家張系國為駐校作家，除了這學期在華文文學所開課外，未來也會不定時舉辦演講，啟發學生創作，激發無限想像力。
清華大學在臉書發文指出，校方今天由副校長戴念華頒授張系國駐校作家聘書，並贈送具有紀念性的紫色領帶，領帶上的喜鵲有報喜之意，梅花則具有紀念清華首任校長梅貽琦的意涵。
清華指出，作為清華駐校作家的張系國，這學期在華文所開課，之後還會不定時舉辦演講，啟發同學們的創作，激發無限的想像力。
清華大學轉述張系國所說，這次回新竹最開心的事，就是將剛寫完的書出版，讓同學們在上課時拿到新書，他說「感覺很溫暖、很快樂，我還在南大校區附近買了房子呢。」
戴念華於文中表示，張系國是科技人出身，卻在文學領域發光發熱，這與清華大學的跨領域理念不謀而合，清華已有 1/4 的學生修習雙專長，希望能培養學子跨領域的視野與角度。
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