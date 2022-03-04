快訊

巴基斯坦西北部清真寺遭炸彈攻擊 至少30死、數十人傷

奮勇抗俄成眼中釘 英媒曝烏克蘭總統「靠這點」躲3次暗殺

張系國受聘清華駐校作家 不定時演講激發想像

中央社 / 新竹市4日電

國立清華大學聘任知名科幻小說作家張系國為駐校作家，除了這學期在華文文學所開課外，未來也會不定時舉辦演講，啟發學生創作，激發無限想像力。

清華大學在臉書發文指出，校方今天由副校長戴念華頒授張系國駐校作家聘書，並贈送具有紀念性的紫色領帶，領帶上的喜鵲有報喜之意，梅花則具有紀念清華首任校長梅貽琦的意涵。

清華指出，作為清華駐校作家的張系國，這學期在華文所開課，之後還會不定時舉辦演講，啟發同學們的創作，激發無限的想像力。

清華大學轉述張系國所說，這次回新竹最開心的事，就是將剛寫完的書出版，讓同學們在上課時拿到新書，他說「感覺很溫暖、很快樂，我還在南大校區附近買了房子呢。」

戴念華於文中表示，張系國是科技人出身，卻在文學領域發光發熱，這與清華大學的跨領域理念不謀而合，清華已有 1/4 的學生修習雙專長，希望能培養學子跨領域的視野與角度。

清華大學 新竹 梅花

延伸閱讀

穩經濟 陸學者：基建投資將加大

中興與清華合作研究 溪流整治用水泥邊坡嚴重破壞生態

梅竹賽落幕 清華大學贏得今年總錦標

清華大學人事改組 邱勇改任黨委書記、王希勤接校長

相關新聞

陽明交大電物系仲崇厚教授團隊 成功解凝態物理界謎團

國立陽明交通大學今天指出，電子物理系教授仲崇厚帶領博士後研究員王江帆、張永業成功解釋稀土族磁性金屬化合物於極低溫時其電子...

Research.com公布電腦科學排名 東華大學與2教授上榜

Research.com近日公布2022年電腦科學學校及研究人員排名，國立東華大學在全台排第9名，研究人員也有兩人雙雙上...

產官學打造國家隊 中山大學「國際金融研究學院」揭牌

臺灣第一家由產官學攜手組成的「國際金融研究學院」正式啟動！中山大學今（4）日舉辦「國際金融研究學院」揭牌儀式，包括總統蔡...

打造國家隊 蔡英文替中山大學國際金融研究學院揭牌

高雄擘劃亞洲新灣區，繼成功大學「半導體及製造學院」有意進駐後，今天中山大學成立「國際金融研究學院」，結合全台22家金融機...

結合熱誠、專業與特色 展現大學永續發展能量：國立臺灣師範大學履踐大學社會責任

大學自十三世紀創始以來，其角色任務幾經更迭：從十三世紀起強調知識傳承與人才培育；十八世紀起強調研究發展與學術創新；二十世紀則注重應用推廣和社會責任。大學對其自身在社會貢獻的期許，在聯合國於2015年宣布「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）後，更形明顯。近年來，全球各大學積極呼應SDGs各項指標，並以實踐大學社會責任的形式，於研究、教學之外，發揮大學的社會影響力。如以履踐大學社會責任知名的英國曼徹斯特大學（The University of Manchester）在2020年的校務發展計畫（Manchester 2020: The Strategic Plan for the University of Manchester）即將「大學社會責任」與「國際水準學術研究」和「學生學習經驗」列為該校的三大願景。

USR生活實驗室：中正大學創新教學

生活實驗室（Living Labs）以使用者為核心，從實驗室中取得靈感，將實驗室建立於生活中實際的場域，藉由學校與居民共同參與解決當地的困擾，其場域的多元性將可容納在地居民、學生、企業、公共部門等多單位，於社區實驗室內建立夥伴關係，讓社區成為「生活實驗室」在其中真實地互動，並將過程中得到的數據作出結論，提出更有效的方法。2003年由諾基亞公司向歐盟委員會引介生活實驗室研究方法，開啟歐盟採用生活實驗室作為創新政策的契機（陳奕伶、洪藝旻、吳松澤，2020）；2006年芬蘭發起成立ENoLL，起初由歐盟各地的19個生活實驗室組成，截至2018年底於全球共計有400個營運中的生活實驗室（ENoLL, 2019）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。