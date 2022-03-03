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Research.com公布電腦科學排名 東華大學與2教授上榜
Research.com近日公布2022年電腦科學學校及研究人員排名，國立東華大學在全台排第9名，研究人員也有兩人雙雙上榜，其中校長趙涵㨗高居第12名，資工系教授楊慶隆排名44名。
東華大學表示，Research.com從2014年起，從Google學術搜尋及微軟知識圖譜(Microsoft Academic Graph)嚴謹篩選超過9724位科學家，提供電腦科技領域方面研究貢獻可信任數據。
Research.com採用的統計指標是h-index，計算方法依文章被引用的次數排序，引用次數愈高，排序就愈前名，透過期刊論文被引用的次數，可以反映這篇論文對之後研究的影響程度。一般而言，引用次數愈高，表示愈多人參考引用，學術研究上的影響也就愈深遠。
東華大學近年來在校長趙涵㨗帶領下努力於發展特色、追求國際化，在多個國際高等教育重要評比，排名日益提升，受到肯定。2022 年泰晤士高等教育特刊（THE）世界大學台灣排名，東華大學並列12名、50歲以下的年輕大學，在台灣排名並列第6名，QS世界大學在台灣並列15名。
此外，110學年度學士班新生註冊率高達100%，破歷年紀錄；《Cheers》校長互評調查2022 年大學辦學績效成長TOP20，大學排名並列15名，較2021年晉升一名，2021軟科世界一流學科排名，在「電子暨電機工程」領域，東華在全台6所入榜大學中並列第3名；「餐飲暨觀光管理」台灣7所大學入榜，東華並列第4名，還入圍2021年THE亞洲獎「年度最佳工作場所」，都證明辦學績校獲得肯定。
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