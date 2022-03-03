快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Research.com公布電腦科學排名 東華大學與2教授上榜

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
Research.com近日公布2022年電腦科學學校及研究人員排名，東華大學校長趙涵㨗、資工系教授楊慶隆雙雙上榜。圖／東華大學提供
Research.com近日公布2022年電腦科學學校及研究人員排名，東華大學校長趙涵㨗、資工系教授楊慶隆雙雙上榜。圖／東華大學提供

Research.com近日公布2022年電腦科學學校及研究人員排名，國立東華大學在全台排第9名，研究人員也有兩人雙雙上榜，其中校長趙涵㨗高居第12名，資工系教授楊慶隆排名44名。

東華大學表示，Research.com從2014年起，從Google學術搜尋及微軟知識圖譜(Microsoft Academic Graph)嚴謹篩選超過9724位科學家，提供電腦科技領域方面研究貢獻可信任數據。

Research.com採用的統計指標是h-index，計算方法依文章被引用的次數排序，引用次數愈高，排序就愈前名，透過期刊論文被引用的次數，可以反映這篇論文對之後研究的影響程度。一般而言，引用次數愈高，表示愈多人參考引用，學術研究上的影響也就愈深遠。

東華大學近年來在校長趙涵㨗帶領下努力於發展特色、追求國際化，在多個國際高等教育重要評比，排名日益提升，受到肯定。2022 年泰晤士高等教育特刊（THE）世界大學台灣排名，東華大學並列12名、50歲以下的年輕大學，在台灣排名並列第6名，QS世界大學在台灣並列15名。

此外，110學年度學士班新生註冊率高達100%，破歷年紀錄；《Cheers》校長互評調查2022 年大學辦學績效成長TOP20，大學排名並列15名，較2021年晉升一名，2021軟科世界一流學科排名，在「電子暨電機工程」領域，東華在全台6所入榜大學中並列第3名；「餐飲暨觀光管理」台灣7所大學入榜，東華並列第4名，還入圍2021年THE亞洲獎「年度最佳工作場所」，都證明辦學績校獲得肯定。

位於花蓮的國立東華大學，在近日公布的2022年電腦科學學校及研究人員排名，名列全台第9名。圖／東華大學提供
位於花蓮的國立東華大學，在近日公布的2022年電腦科學學校及研究人員排名，名列全台第9名。圖／東華大學提供

東華大學 大學排名

延伸閱讀

旅烏台生返台就學方案出爐 教育部會同各大學即起受理

疫情助攻、電子書借閱成長2倍 年度讀者最愛這2本書

俄烏戰爭效應向外擴散 義大學欲推遲俄國文豪課程挨轟

HBL／大學只報名兩校 陳將双政大、世新2選1

相關新聞

Research.com公布電腦科學排名 東華大學與2教授上榜

Research.com近日公布2022年電腦科學學校及研究人員排名，國立東華大學在全台排第9名，研究人員也有兩人雙雙上...

結合熱誠、專業與特色 展現大學永續發展能量：國立臺灣師範大學履踐大學社會責任

大學自十三世紀創始以來，其角色任務幾經更迭：從十三世紀起強調知識傳承與人才培育；十八世紀起強調研究發展與學術創新；二十世紀則注重應用推廣和社會責任。大學對其自身在社會貢獻的期許，在聯合國於2015年宣布「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）後，更形明顯。近年來，全球各大學積極呼應SDGs各項指標，並以實踐大學社會責任的形式，於研究、教學之外，發揮大學的社會影響力。如以履踐大學社會責任知名的英國曼徹斯特大學（The University of Manchester）在2020年的校務發展計畫（Manchester 2020: The Strategic Plan for the University of Manchester）即將「大學社會責任」與「國際水準學術研究」和「學生學習經驗」列為該校的三大願景。

USR生活實驗室：中正大學創新教學

生活實驗室（Living Labs）以使用者為核心，從實驗室中取得靈感，將實驗室建立於生活中實際的場域，藉由學校與居民共同參與解決當地的困擾，其場域的多元性將可容納在地居民、學生、企業、公共部門等多單位，於社區實驗室內建立夥伴關係，讓社區成為「生活實驗室」在其中真實地互動，並將過程中得到的數據作出結論，提出更有效的方法。2003年由諾基亞公司向歐盟委員會引介生活實驗室研究方法，開啟歐盟採用生活實驗室作為創新政策的契機（陳奕伶、洪藝旻、吳松澤，2020）；2006年芬蘭發起成立ENoLL，起初由歐盟各地的19個生活實驗室組成，截至2018年底於全球共計有400個營運中的生活實驗室（ENoLL, 2019）。

科技翻轉、永續培力、在地創新──國立東華大學 洄瀾共好大學社會責任計畫

「都待在這麼美的地方四年了！怎麼可以只在校園內打轉不出門走走呢？」大學生活是一段充滿青春活力的時光，同學間除了課業的交流，更多時候對周圍環境有著不同的想法和創意火花，而大量「新移民」的加入，對於大學座落的城市而言，無疑也激發了在地的活力與發展。此時，若能擬具共同的目標、媒合適切的場域，並加入適度的陪伴，打通「大學城」與在地的互通管道，構築堅固的互動關係，把精彩萬分又引人入勝的在地文化與學校講授的學能互相融合，對學生將所學發揮應用、強化溝通協調能力都能有適合的場域實作，對在地創新創意發想與投入也將是最有效且適切的即戰力。

陳東升教授：高教深耕以學生學習為主軸 教與學提升成效善盡社會責任

教育部自2018年起推動「高等教育深耕計畫」，期望協助大學發展多元特色，並培育優質人才，進而帶動國家發展。為此，教育部以「連結在地、接軌國際及迎向未來」為主軸，以「落實教學創新」、「提升高教公共性」、「發展學校特色」及「善盡社會責任」為目標，協助各校依自身優勢發展特色，配合社會趨勢及產業需求進行教學方法創新，以提升學生學習成效，並培養關鍵基礎能力及就業能力，以達到「適性揚才」之目的。我國目前的高教深耕計畫之規劃與推動作法為何？在計畫執行上有何困難並如何因應？未來第二期高教深耕計畫的發展方向如何定位？本期評鑑雙月刊邀請國立臺灣大學社會學系暨高教深耕推動協調與影響評估計畫主持人陳東升教授，分享其對高教深耕計畫的見解與觀察。

海大與科博館深海發現百種新種魚蝦貝類 再攜手簽合作

國立台灣海洋大學與國立自然科學博物館過去合作深海採集調查，曾發現超過100種世界新種魚蝦貝類，今天雙方再簽署MOU合作協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。