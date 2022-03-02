中興與清華合作研究 溪流整治用水泥邊坡嚴重破壞生態

國立中興大學與清華大學合作，歷經1年研究，罕見系統化且完整探究濱溪生物群聚的生態調查，了解昆蟲等節肢動物在食物鏈中扮演的角色，團隊指出，昆蟲使水域及陸域間的能量流循環不息，促進溪流生態系統穩定。目前溪流整治採水泥邊坡，對保育影響鉅大。

台灣主要溪流 100條，溪流保育是重要議題，淺山溪流貼近人民生活，易受人為活動汙染。因過去溪流保育工作常著重在水域生物，很少全面考量包括濱溪陸域的整個生態系統，昆蟲等節肢動物常被忽略，興大指出，這項研究突破之處，在於系統化且完整地探究濱溪生物群聚，在溪流生態系統中所扮演的角色。

中興大學生命科學系特聘教授林幸助表示，研究提出客觀的科學證據，顯示溪流整治工作若採用水泥作邊坡化等工程移除濱岸植被，其實對整個溪流生態系統會有不可逆的巨大影響，希望藉此讓相關管理當局對於未來溪流保育政策上能納入濱溪陸域環境生態之考量。

兩校合作在台灣溪流生態研究有新突破，以苗栗後龍溪流域為樣區，建構食物網模式及分析生態數據，研究發現昆蟲等節肢動物在食物鏈中扮演的重要角色。成果2022年2月刊登於國際水域生態知名期刊Aquatic Sciences。

中興大學生命科學系特聘教授林幸助、中興大學昆蟲系教授楊曼妙、清華大學教授曾晴賢團隊、中興大學昆蟲系博士廖一璋分工，研究涵蓋的生物類群共分為25個生態功能群，包括微藻、碎屑、昆蟲、甲殼類、魚類、兩棲類、肉食哺乳動物、陸域植被，各種生態數據，最後由廖一璋及林幸助整合，建構出溪流的生態系統模式。

林幸助表示研究結果凸顯昆蟲在溪流生態系統中扮演水域及陸域間能量傳遞的重要角色，許多水域及陸域生物都以昆蟲為主要食物來源，濱溪陸域及水域應視為一個完整且不可分割的生態系統。