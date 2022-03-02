成大團隊開發獨步全球鋁合金彈簧 重量只有一般的三分之一

國立成功大學材料系特聘教授洪飛義與台南廷鑫公司合作，花費3年時間，開創出3項領先全球的關鍵技術，完成全新彈簧製程，推出重量輕、耐腐蝕，可調整彈力係數的鋁合金彈簧，未來可望應用在促進交通工具輕量化，或製成耐腐蝕、抗電磁波的軍事工業用品。

洪飛義表示，市面上大小不一的彈簧幾乎都是鋼鐵彈簧，鋁彈簧重量只有鋼鐵彈簧的1/3，團隊研發鋁合金彈簧是創新也是創紀錄，將鋼鐵工藝技術應用在鋁合金製程，掌握冰水、力道與速度3項關鍵因素，成功讓鋁水從液體轉化為具有優異延展性的固體。

從鋁水加熱再凝固為線材，再由線材捲繞為各式各樣的彈簧，運用鋼鐵工藝生產鋁合金的過程需經過「連續鑄造」、「連續軋延」等工序。洪飛義生動的比喻說，其實有點像傳統美食米苔目的製作原理，「過去熱米漿掉進冰水，冷卻後得到一段段的條狀米苔目，而現在我們掌握關鍵技術讓鋁水得以連續製造，產出具有延展性且連續不斷的線條，透過捲繞做出彈簧，再依各種使用目的調整合適的彈力係數」。

洪飛義指出，鋼鐵熔點約 1400 度，鋁合金的熔點較低約為700度，過去製程無法以連續鑄造與連續軋延的方式來生產鋁合金，但創新的製程上導入全國唯一的連續鑄造、連續軋延生產鋁合金線材盤元，再將鋁合金盤元製造出鋁合金彈簧，並透過熱處理來調整鋁合金彈簧的軟硬程度。

歷時3年，研究團隊終於在製程突破材料限制，開發3項關鍵技術，分別為控制鋁水連續凝固鑄造條件、控制連續軋延與抽線的力道及速度條件，以及建立控制調整彈簧係數的熱處理參數。

「這3項關鍵技術就全球鋁合金工業或學術論文發表而言都是新的知識」洪飛義開心分享，研究團隊在趙俊任博士與黃柏欽博士生的共同努力下，已率先發表刊出兩篇SCI（Science Citation Index）國際期刊論文，在金屬類研究領域吸引相當程度的關注，也向世界證明臺灣鋁合金彈簧學術研究具前瞻性。