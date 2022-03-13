華文商管學院ACCSB認證之特色：持續輔導，逐步提升

【文．吳萬益／中國文化大學前校長、南華大學管理學院院長、管科會ACCSB認證資深委員】

多年來筆者因工作職務關係，曾多次擔任各種評鑑之委員，包括：系所評鑑、校務評鑑，以及AACSB、IEET、ACCSB等不同類型認證工作。早期，評鑑委員心中均有一把尺，如果系院或學校的表現合乎標準，即可通過；但是如果未達標準，不管如何解釋與說明，通常不會給予通過。因為評鑑之週期大概是在5、6年左右，評鑑結果若是通過則皆大歡喜，若是待觀察或不通過，就須積極準備接受再評鑑直到通過，因此受評單位主任要承受最大的責任。在許多國立大學及私立大學中，主管普遍更換頻繁，也沒有建立有系統的評鑑機制，在5至6年的週期中，前一任接受評鑑的主管通常不會在下次評鑑中擔任同一單位之主管，所以接受評鑑當年度之主管就特別辛苦，擔任主管最大責任就是通過評鑑。

隨著時代的演變，最近評鑑均特別強調認證委員多次提供意見，認證委員與受評單位多方雙向溝通，以促使受評單位能夠掌握未來爭取資源及努力之方向，達到持續改善、逐步提升的目標，其中ACCSB之認證特別值得一提。

ACCSB認證Mentor全方位輔導

ACCSB認證最重要的特色為事前顧問的全方位輔導。擬認證學院接受輔導時，通常是集合全院所有專任教師及行政人員全員來參與，顧問首先針對ACCSB之認證構面，包括：⑴教育目標與定位、⑵教學投入、⑶研究／產學投入、⑷行政支援投入、⑸服務投入、⑹執行特色與成效，及⑺國際化等一一進行解說。據筆者參與多場認證前說明會之體驗，此認證前之全方位輔導非常有幫助，一方面能使院系所主管及所有專任教師均了解認證工作之內容，院系所主管比較可能要求教師分擔工作；另一方面在說明會中能夠針對各種分歧的意見，更深入地進行說明，使院系所主管及教師均能夠化解歧見並凝聚共識；此外，認證前說明會也可進一步解釋ACCSB認證之優點：能促使系所建立起長遠認證機制，以持續改善之精神，達到教學品保之成果。

ACCSB認證指標之間的連動

ACCSB目前有七大面向，重點指標有74項。其中教育目標與定位有11項，教學投入有21項，研究與產學投入有4項，行政支援投入有4項，服務投入有2項，執行特色與成效有24項，國際化有8項（此項僅用於院系所目標與定位有「國際導向」者）。ACCSB特別強調各構面指標之邏輯性連結思維及關聯性，茲舉例說明如下：

在尋求院系所定位時，必須從職場面調查市場人才需求，教育目標必須指出「為何種產業培養何種人才」，並依據此教育目標去設計課程，訂定各課程所要達到的核心能力，透過總整課程來檢核學生在各核心能力的達成程度，以確保學生在畢業後，其各項能力均能符合職場角色之要求。

ACCSB課程地圖中必須標示職場角色、核心能力、正式與非正式課程規劃等。有鑑於管理專業學生必須具備更高的管理溝通能力及團隊合作能力，ACCSB特色指標強調非正式課程之重要性，各學系基於系所專業及職場需求，必須訂定非正式課程，例如：參與社團活動、擔任社團幹部、企業參訪、職場體驗、企業講座、創業競賽、社區服務學習、企業實務專題研究或取得專業證照等。

ACCSB在分析師資結構時，首先將師資區分為學術型教師（Academic Professor, AP）及實務型教師（Professional Professor, PP），AP及PP均需訂定基本門檻，並依教師專長檢視其與授課科目的一致性，強調各教師必須經一定標準顯示其專業能力，特別是在碩博士班授課之教師，其學術表現必須要有更高的要求。受到少子化影響，許多私立大學及科大均面臨減招、併系、併組或停招處境。當借調教師併入他系時，必須安排專長不符之教師接受教師第二專長之訓練，才能任教相關之專業科目。其訓練方式包括：備調至公民營企業擔任主管、董監事或顧問；取得相關專長之高階證照；與企業進行產學合作研習專長領域提出報告等。

ACCSB認證特別重視PDCA（Plan→Do→Check→Action）之落實，各系所院均訂定績效衡量指標（例如：學生學習成效／核心能力之達成；教師教學意見評量；畢業生、雇主滿意度及意見調查；教師研究及產學合作成果等）。每年度期末均檢討執行成果，並修定下年度之努力目標及策略；具體執行；在執行的過程中利用各類指標來控管執行之成效；定期在各種會議中提出討論，並擬定修正方案。這樣PDCA回饋循環的連續執行，即可以逐步營造系所特色，使學生學習之成效更加突破。

ACCSB認證特別強調學院合作後之整合及學位正名。在學院整合方面，院必修之課程（如：經濟學、會計學、統計學及管理學等）、院選修課程（如：國際禮儀、專業企劃與簡報技巧、商事法、溝通與談判、跨文化管理與溝通等）均由院直接主導開課；在學位正名方向，凡是授予企管學士（BBA）及碩士（MBA）學位之學系／學程之學生，必須修習管理經濟、管理會計、應用統計、作業管理、行銷管理、財務管理、組織行為、企業倫理及策略管理等課程，並特別重視其實務能力的養成，若無法修習以上科目之學生，則必須改為授予MS學位。

ACCSB特別重視持續改善

整體而言，ACCSB認證過程特別強調人才培育目標與職場角色之接軌、目標及核心能力與課程內容之呼應、教師研究能量之累積、非正式課程之系統化，並利用畢業生及雇主滿意度調查等資料，依循PDCA之循環進行回饋，持續改善，以建立長期穩定可追蹤之品保機制。在ACCSB推動的過程中，難免會有一些執行上的困難點，茲說明如下：

在少子化時代，私校招生越來越困難，院系上下莫不將招生列為最重要的工作，大家對於ACCSB之認證需蒐集資料、撰寫報告及接受認嚴格檢視之認證過程均視為畏途。此時，ACCSB認證中心之說明會就顯得特別重要，在1至3場認證說明會中，多年來都是由周逸衡執行長親自主持，他除了說明ACCSB認證構面、程序及要求之外，最重要的是能夠提綱挈領地說明加入ACCSB認證如何能協助系所建立特色、持續改善及提升形象，並進一步提高新生註冊率。說明會中同時接受老師們的提問，透過雙向溝通、多方討論，促使院系加入認證的行列。

ACCSB的認證是一項全員參與的工作，必須針對六大構面（或七大構面）成立工作小組，充分溝通討論，徹底了解現況，再針對未來持續改進的指標達成共識，然後才開始撰寫報告。透過全員參與，促使參與成員充分了解職場角色的要求，去訂定教育目標、核心能力、課程規劃、教師增能等計畫，透過PDCA循環運作機制的推動，才能建立完整的持續改善機制。然而，此工作的推動最怕有資深老師基於既有權益的受損而企圖阻撓，甚至帶頭反對改變，就會使ACCSB持續改善的成效大打折扣。因此，除了多方溝通說服相當重要外，校方的全力支持更是不可或缺的要素。

由於ACCSB在認證的過程中，特別強調課程規劃及教學內容必須對應學生未來就業職場角色所需具備之能力，因此教師之教學內容就必須有所調整。ACCSB要求必須設計總整課程來評量學生在畢業前達成核心能力之程度，這部分涉及全體專兼任教師在教學內容及教材之調整，可能是推動ACCSB認證最具挑戰性的工作。通常此項工作並非一蹴可幾，而是要透過教師社群找出改變步驟，先找出少數創新者開始試辦，然後建立學習標竿，再進行更大幅度的改變，使持續改善成為常態。

總結

華文商管學院ACCSB認證，係由中華民國管理科學學會於2005年開始籌劃，其指導委員會成員均為國內外知名教授，由許士軍老師擔任主任委員，認證工作委員會之委員也多為國內各大學資深管理學者，其管理專業與認證專業皆有目共睹，因此各管理學院對於認證委員的意見接受度很高；其次，認證中心周逸衡執行長及幾位研究員扮演各校持續改善之橋樑，使認證及持續改善之工作更為順利，各學院在認證或持續改善過程中有任何問題，多半是以即時通訊的方式與中心連絡，均能於最短的期間獲得明確的答覆。周逸衡執行長及各位研究員實質上扮演了顧問（mentor）、夥伴（partner）及朋友的角色，使ACCSB認證各學院之凝聚力大幅提升。

然而，職場環境之動態性很大，為了使院系所教育目標、核心能力、課程規劃及教師教學能夠真正對應畢業生之職場角色需求，ACCSB認證之商管學院仍有很多持續改善的路程要走，特別是在教師增能、創新教學、落實總整課程評量及提升學生學習成效等方面，仍需再接再厲，才能在動態中爭取進步。