中山大學獲核准成立學士後醫學系 111學年招23名公費生

中山大學積極申設學士後醫系，獲衛福部核予23公費生名額，3月中下旬公告招生簡章，111學年度就會招生。中山大學也是高雄第一所國立具醫學院系、培育公醫的大學。

中山大學校長鄭英耀表示，高屏澎東地區的醫療資源嚴重落後北部地區，中山大學身為高屏澎東重要的國立研究型大學，願意承擔培育具有現代科技知識的學士後公費醫學生，結合主要教學醫院高雄榮總、高雄長庚、奇美醫院3個醫學中心及公費生態服務系統，讓這些在中山大學畢業的的公費醫師，能夠了解偏鄉離島、長久服務偏鄉離島、增能成長後再回饋偏鄉離島醫療。

鄭英耀說，中山大學已有4個與醫學相關的學術領域進入ESI資料庫全球1%。另已設有「生物醫學研究所」、「醫學科技研究所」、「精準醫學研究所」、「生技醫藥研究所」及「臨床醫學博士學位學程」，可以讓學士後醫學系與其他領域進行跨領域的學習與研究，以因應智慧醫療時代的來臨，近年來已培育超過200位跨領域醫師。

中山大學副校長蔡秀芬表示，學校規畫從慎選具有史懷哲特質的醫學生，施以任務導向醫學教育課程，集中培育公費學士後醫學生，並提供各種跨領域專業培育的學習機制。針對公費醫學生在學習過程中，加入以醫學中心組成的偏鄉醫療團隊，導入社區志工服務學習及偏鄉、原住民及離島的社區醫療實習，並提供公費醫學生畢業後能夠進入完善的公費醫師醫療服務生態系統，以提升公費醫師留任偏鄉的意願。

蔡秀芬說，學生錄取後先修習醫科類預備（premed）數位課程、加強基礎醫學外，課程的安排分為8個區塊模組，進行125臨床醫學表徵專業醫學知識與技能的學習，特別加強醫學人文培育，外加4年的縱貫醫學人文溝通專業素養，及醫學資訊科技養成教育。

中山大學提供學士後醫學生多元選修課程，包含：醫學科學家微學程、醫師工程師微學程、醫務管理整合學程，提供醫學生豐富的多元學習，培育因應智慧醫療跨域的醫師。還有醫學生的敘事醫學、溝通與專業素養、人際關係與醫病關係、醫療倫理與法律、疾病的身心靈照顧及人文社會醫療的認知，並結合醫療志工服務及大體老師家訪禮尊學習，培育醫學生對病人痛苦具敏感度及同理心所需的知識、技能與態度。