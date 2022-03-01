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成大7名教授 獲今年科技部傑出研究獎

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成功大學7位教授榮獲110年度科技部傑出研究獎，(左上)吳耀庭、(左中)陳虹樺、(左下)楊政達、(中上)蘇芳慶、(中下)洪崇展、(右上)羅裕龍 、(右下)林志隆。圖／成大提供
成功大學7位教授榮獲110年度科技部傑出研究獎，(左上)吳耀庭、(左中)陳虹樺、(左下)楊政達、(中上)蘇芳慶、(中下)洪崇展、(右上)羅裕龍 、(右下)林志隆。圖／成大提供

科技部公布110年度傑出研究獎，全國共有80名學者及研究人員獲獎，其中國立成功大學囊括7席，包括化學系吳耀庭教授、電機工程學系林志隆教授、土木工程學系洪崇展教授、生命科學系陳虹樺特聘教授、機械工程學系羅裕龍教授、生物醫學工程學系蘇芳慶教授及借調台北醫學大學的心理系楊政達教授等人獲得殊榮，每人將獲得獎金90萬元。

科技部傑出研究獎，是為了獎勵研究成果傑出的科學技術人才，長期從事基礎或應用研究，以提升我國學術研究水準及國際學術地位，創造社會發展與產業應用效益，展現科研成果之多元價值，增強國家科技實力。

成大表示，根據遴選作業要點，申請人除應符合科技部補助專題研究計畫主持人資格外，「基礎研究類」的研究成果以突破科學問題為主，並具備學術原創性或具重要學術價值，或是研究成果具學理創新性，對學術發展有重大影響及貢獻。「應用研究類」研究成果則以解決實務問題為主，對經濟、社會、民生福祉、 環境永續、產業效益等具前瞻科技創新，改善人類生活之知識與技術，具有重大貢獻及有具體事實者。

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