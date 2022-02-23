文組薪水太低...他問該不該念電資碩士班 網酸：來不及了

台灣面臨前所未有的大缺工時代，人力銀行指出，半導體業職缺求供比在去（2021）年達到史上新高3.7，等於一個人有4個工作機會可以選。許多社群媒體的網友們也在討論電資是否比醫牙來得熱門、有前景。對此，有人詢問「現在是不是隨便讀個私立電資碩都比較好」，引起一波話題討論。

有網友在PTT發文，表示這兩年台灣的科技業似乎很缺人，身邊不少朋友非四大（台大、清大、交大、成大）、四中（中興、中央、中正、中山）、兩科（台科大、北科大）的碩士班畢業，也能進去台積電之類的大公司。就算進不去台積電、聯發科之類的一線廠上班，進去二線三線廠年薪也是輕鬆破百萬，「我看身邊朋友，不管唸哪間學校，只要是理工碩畢，第一年至少都有個80萬欸」，因此問說「文組現在報考私立大學電資碩士班還來得及嗎？」

貼文曝光後，一名網友很認真的回文表示，電資科系已經夯了二十幾年，一直都是每個學校理工科系的前幾志願。只不過二十年前科技新貴的名詞還喊得正熱，因此當初不選電資的，原因不外乎「選校不選系」、「熱愛某科系」、「討厭數理」等，而有些人考量到自己的成績只能被私立大學的電資系錄取，為了希望畢業證書上的名稱可以是「國立XX大學」，所以選校不選系。同時，該名網友也認為大學選擇理組或文組，差別就在於「先苦後甘」和「先甘後苦」的選擇。理組要花很多時間念書，但是畢業後比較容易找到高收入工作，反觀文組到了大學不用念微積分、理化等科目，但是出社會就業的薪資水平也有限。

不少網友大讚分析很中肯，「只能推了，不過你少說一點，以前電資競爭更大，那時大學少，能念的都算強了」、「你講話太中肯了！理組就是可憐，但至少賺得到錢」、「是啊！我堂弟現在28歲，碩畢一年年薪已經250萬了」、「我是2年碩畢新人，在一線廠上班，年薪200-230萬之間」、「確實私校電資不要太混，找工作都算容易，薪水也有往上爬的空間」、「中肯！文組別在那邊哭，大學重來一定填電資」。

然而有網友表示，「老師為了榜單好看，才不會叫你選系不選校」、「講這麼多，這些理組的人能不能畢業都不知道」、「高中老師叫同學寧可選台大非電資電機系，也不要選央大電機，因為學校可以拉布條說今年有幾個人上台大」。有人直接告訴原PO「砍掉重練來不及了」、「你確定是先苦後甘？一直都很苦吧」。