高中生體驗線上先修課程 興大21日線上報名

108課綱強調多元與自主學習，中興大學將於3月開設第三梯次高中生線上先修課程，23門課涵蓋文學、財金、行銷、人工智慧、微積分、園藝、創新創意等，輔助高中加深加廣課程，2月21日至3月7日開放全國高中生報名。

有別於其他大學開設的先修課程，多針對高三生或已確定錄取該校的新生，興大所開辦的先修課程，開放高一至高三生選修，除了協助高三生銜接大學課程外，也讓高一及高二生即早了解大學的上課模式，有助學系探索。

興大教務處招生組表示，先修課去年7月開辦第一梯5門課，以資訊類的實體課為主，去年9月開辦第二梯5門課，受疫情影響全部改為線上上課，吸引1千多名學生報名，其中「理財Fun輕鬆」課程更是吸引近400人選修，非常熱門。

3月份即將開設的23門，類別包含理財FUN輕鬆、會計與理財、股票投資與財務報表分析、行銷在產業的應用、微積分、統計學、創新與創意、Podcast錄製、我的第一支影片、輕鬆學禮儀、人工智慧、化工與應用科技、動科與AI大數據的相遇、工程數學境應用、園藝與生活、植物與生活等。

中興大學指出，採非同步線上教學，不受時間跟地區的限制，開放期間內，高中生可依照自己規劃自主學習，同時對於偏鄉地區的學生，也是一項很好的學習資源。