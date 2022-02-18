台大校長遴選委員會2月19日選出 候選人名單曝光

台大校長管中閔宣布不續任，任期至明年1月7日結束。台大明天將召開臨時校務會議，投票選出校長遴選委員會代表，預計10月7日前由校長遴選委員會投票產生校長當選人。根據目前候選人名單，包含多名前任政府官員，以及眾多企業人士。

根據本報掌握名單，候選人包含國家衛生研究院院長梁賡義、衛生福利部前部長蔣丙煌、企業家尹衍樑、行政院前副院長杜紫軍、行政院農業委員會前主任委員陳保基、台灣科技大學校長顏家鈺、聯發科技公司董事長蔡明介等。

教育部遴派代表則包含教育部政務次長劉孟奇、中興大學校長薛富盛、成功大學校長蘇慧貞等。

根據台大章程，台大校長遴選委員會共有21人，任一性別委員應佔3分之1，其中由校務會議選出18人，教育部遴派3人。

台大主秘王根樹在前一次校務會議中表示，屆時每位校務會議代表將領有5張選票，其中教研人員、校友代表或社會公正人士選票至少圈選11人，校友總會推薦代表選票圈選2人，行政會議推薦代表選票圈選3人，行政人員代表選票圈選1人，學生代表選票圈選1人。

根據章程推估選舉期程，預計4月6日前校長遴選委員會召集第一次會議，今年5月至7月公開徵求校長遴選，就被推薦人資料進行資格審查，投票產生校長候選人。

預計7月向全校公告校長候選人名單，並附完整的候選人資料分送校務會議代表；8月至9月中就校長候選人的條件或事蹟對相關人士進行訪談，並分別邀請候選人於校內公開做治校理念說明，並安排時間逐一面談。