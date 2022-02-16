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賀！清華獲亞洲第一面STARS大學永續金質標章

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
清華大學區域創新中心與在地青創開創橫山大地共享餐桌服務系統。清大/提供
清華大學區域創新中心與在地青創開創橫山大地共享餐桌服務系統。清大/提供

國立清華大學在國際高教永續促進協會舉辦的STARS大學永續評比榮獲金質標章，成為全亞洲第一所在此評比獲得金獎肯定的大學，一躍為亞洲最「綠」大學。

STARS (The Sustainability Tracking, Assessment& Rating System）是國際知名的大學永續評比系統，2006年由高等教育永續促進協會（AASHE）創辦，2010年起展開評比。由大學自主參與填報，以全面且一致性的標準來評估大學的永續表現。

在參與評比的全球一千多所大學中，僅有10校獲得最高等級的白金標章，包括史丹佛大學、柏克萊加州大學及康乃爾大學等。獲得金質標章的大學則有137所，包括美國的麻省理工學院、哥倫比亞大學、耶魯大學、普林斯頓大學、賓州州立大學、西北大學、伊利諾大學香檳分校，加拿大的英屬哥倫比亞大學，愛爾蘭的科克大學等。另有159所大學獲得銀質標章，41所大學獲得銅質標章。

亞洲共有20所大學參與填報，包括台灣的5所大學，但過去最優的表現止步於銀質標章。清華大學首次參與評比即獲得金質標章，躋身全球永續表現頂尖大學的行列。

清華大學永續辦公室執行長林福仁表示，STARS大學永續評比項目共分為學術(教學、研究)、參與(師生、社區、公共參與)、校園管理(建築、節能、採購、交通運輸、廢棄物及廢水處理)、行政規畫(多元平等、財務投資、工作環境)、創新領導五大類，填報項目多達113大項及1088小項，每一項都有具體的指標，且必須提出明確的數據及實證。

林福仁指出，清華大學在各項評比項目中，以教學與研究表現最為突出。大學部共開設了517門永續相關課程，研究所也有216門，全校課程中與永續相關比率高達13%。此外，愈來愈多教授將研究與聯合國永續發展指標連結，釐清並解決人類未來將面對的環境危機。

清華大學校長賀陳弘指出，清華是國內第一所設立「永續長」的大學，除了由副校長擔任校級的永續長，每一個教學及行政單位均設永續長。全校共26位各級永續長組成永續發展委員會，每兩個月開會一次，滾動式檢討更新，整合全校之力來落實永續發展目標。清華也是國內第一所提倡畢業生簽署「社會與環境永續宣言」的大學。

賀陳弘說，此次榮獲SATRS大學永續金質標章，是清華推動永續發展的重要里程碑，「我們常以水清木華來形容清華的校園環境，更鼓勵師生走出校園，影響整個地球村都成為水清木華，這是清華大學培養地球公民必須分擔的永續責任。」

清華大學副校長兼永續長戴念華表示，清華的校風是「行勝於言」，這與STARS大學永續評比講求數據與實證的內涵十分契合。過去一年來與國際組織來回溝通、修正的填報作業，也讓校內重新全面檢視不足之處，進一步落實國際接軌。

林福仁表示，清華大學很重視學生的永續參與，除了鼓勵學生提出校園永續的綠點子，舉辦提案競賽，也引導學生參與城鄉發展及區域創新。如清華大學「開門工作室」團隊2015年即與新竹市政府合作展開「東門市場活化」計畫，支持青年創業，輔導店家進駐，活化閒置攤位。同時在學校深耕計畫、科技部和教育部計畫支持下，在新竹縣的油羅溪流域鄉鎮市（尖石、橫山、芎林、竹北）推動智慧城鄉創生，促進在地的合作經濟，形成城鄉永續發展生態圈。

除了國際肯定，清華去年底也獲台灣企業永續學院頒發「台灣永續典範大學獎」，並在各大學綜合評比中名列第一，勇奪最高榮譽桂冠。

在校長賀陳弘（中）、副校長兼永續長戴念華（左）、永續辦公室執行長林福仁（右）大力推動下，清華大學榮獲STARS大學永續金質標章。記者李珣瑛/攝影
在校長賀陳弘（中）、副校長兼永續長戴念華（左）、永續辦公室執行長林福仁（右）大力推動下，清華大學榮獲STARS大學永續金質標章。記者李珣瑛/攝影
清華大學榮獲STARS大學永續金質標章。左起總務長顏東勇、教務長巫勇賢、副校長呂平江、副校長兼永續長戴念華、校長賀陳弘、副校長陳信文、主秘金仲達、學務長王俊程、永續辦公室執行長林福仁。記者李珣瑛/攝影
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「清大賽車工廠」學生團隊研發電動車技術。清大/提供
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清華大學 教育部

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